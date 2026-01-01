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Surveillance complète de l'infrastructure avec découverte automatique, contrôles sans agent, tableaux de bord et alertes pour les serveurs, les réseaux et les charges de travail cloud.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Checkmk

Checkmk est une plateforme complète de surveillance d'infrastructure et d'applications qui combine des plugins compatibles Nagios avec une interface utilisateur web moderne, la découverte automatique de services et des tableaux de bord intégrés. L'édition communautaire (anciennement Raw Edition) est entièrement open source et comprend le moteur de surveillance complet, les récepteurs d'agents, le routage des notifications et les fonctionnalités de reporting utilisés par des dizaines de milliers d'organisations pour surveiller les serveurs, les commutateurs, les hôtes de virtualisation et les charges de travail cloud à partir d'une interface unique.

L'auto-hébergement de Checkmk sur votre VPS maintient chaque identifiant, nom d'hôte et métrique au sein de votre propre infrastructure. La découverte automatique scanne les hôtes lors de la première inscription et propose les vérifications de service appropriées pour le système d'exploitation et les logiciels détectés, réduisant considérablement le temps de configuration par rapport à la configuration manuelle de chaque métrique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Checkmk

Découverte automatique des services

Ajoutez un hôte et Checkmk l'inspecte pour le système d'exploitation, les services, les systèmes de fichiers, les interfaces réseau et les logiciels, proposant automatiquement les bonnes vérifications de surveillance.

Contrôles avec et sans agent

Surveillez les serveurs via des agents légers sur Linux, Windows et Unix, ou utilisez SNMP, IPMI, les API REST, et des dizaines d'intégrations pour les commutateurs, les hyperviseurs et les services cloud.

Tableaux de bord et rapports

Les vues prédéfinies incluent la vue d'ensemble des hôtes, l'état des problèmes, les graphiques de performance et les rapports SLA, avec un éditeur graphique pour les tableaux de bord et les notifications personnalisés.

Alertes intelligentes

Routage des notifications avec des règles d'escalade, des heures calmes tenant compte des plages horaires, une diffusion multi-canal et des modèles personnalisables par groupe d'hôtes et par équipe.

Surveillance distribuée

Déployez sur plusieurs sites avec une administration centrale, des serveurs satellites distants et une réplication de configuration synchronisée sur plusieurs zones géographiques.

Pourquoi exécuter Checkmk sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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