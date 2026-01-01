Checkmate est une application de surveillance de serveur open source qui suit la disponibilité, les performances et l'état de santé de vos serveurs et services à partir d'un tableau de bord web unique. Elle offre des contrôles de santé configurables, des alertes en temps réel, une analyse des tendances historiques, une intégration avec Google PageSpeed Insights et la surveillance des conteneurs Docker — le tout sans dépendre d'un service de surveillance SaaS payant.

Le déploiement de Checkmate sur un VPS dédié maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des systèmes qu'elle surveille, empêchant une panne unique de faire tomber à la fois votre application et votre capacité à la détecter.