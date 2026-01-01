Jusqu'à 69% de réduction sur Checkmate

Déployez Checkmate en un clic.

Plateforme open source de surveillance de serveurs pour le suivi de la disponibilité, des performances et de la santé de l'infrastructure en temps réel.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99  MAD /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Checkmate en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour Checkmate

63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Checkmate

Checkmate est une application de surveillance de serveur open source qui suit la disponibilité, les performances et l'état de santé de vos serveurs et services à partir d'un tableau de bord web unique. Elle offre des contrôles de santé configurables, des alertes en temps réel, une analyse des tendances historiques, une intégration avec Google PageSpeed Insights et la surveillance des conteneurs Docker — le tout sans dépendre d'un service de surveillance SaaS payant.

Le déploiement de Checkmate sur un VPS dédié maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des systèmes qu'elle surveille, empêchant une panne unique de faire tomber à la fois votre application et votre capacité à la détecter.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Checkmate

Surveillance de la disponibilité en temps réel

Surveille en permanence vos serveurs et services afin que vous soyez informé dès qu'un problème survient, et non après que les utilisateurs commencent à se plaindre.

Alertes de temps d'arrêt par e-mail

Envoie des notifications instantanées lorsque les services tombent en panne et lorsqu'ils se rétablissent, gardant votre équipe informée sans vérifications manuelles du tableau de bord.

Intégration PageSpeed

Récupère les métriques Google PageSpeed Insights ainsi que les données de disponibilité afin que vous puissiez suivre à la fois la disponibilité et les performances côté utilisateur en un seul endroit.

Surveillance des conteneurs Docker

Surveille les applications conteneurisées via l'accès au socket Docker, offrant une visibilité simultanée sur la santé au niveau de l'hôte et au niveau du conteneur.

Analyse des tendances historiques

Stocke l'historique de disponibilité au fil du temps afin que vous puissiez identifier les pannes récurrentes, mesurer la conformité aux SLA et justifier les investissements dans l'infrastructure.

Pourquoi exécuter Checkmate sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma est un magnifique outil de surveillance auto-hébergé

Déployer
Alerta

Alerta

Plateforme open source de gestion d'alertes pour la consolidation des alertes de supervision

Déployer
Beszel

Beszel

Plateforme de surveillance serveur légère avec statistiques Docker et alertes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.