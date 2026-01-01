Déployez Checkmate en un clic.
Plateforme open source de surveillance de serveurs pour le suivi de la disponibilité, des performances et de la santé de l'infrastructure en temps réel.
Sélectionnez un forfait VPS pour Checkmate
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Checkmate
Checkmate est une application de surveillance de serveur open source qui suit la disponibilité, les performances et l'état de santé de vos serveurs et services à partir d'un tableau de bord web unique. Elle offre des contrôles de santé configurables, des alertes en temps réel, une analyse des tendances historiques, une intégration avec Google PageSpeed Insights et la surveillance des conteneurs Docker — le tout sans dépendre d'un service de surveillance SaaS payant.
Le déploiement de Checkmate sur un VPS dédié maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des systèmes qu'elle surveille, empêchant une panne unique de faire tomber à la fois votre application et votre capacité à la détecter.
Caractéristiques principales de Checkmate
Surveillance de la disponibilité en temps réel
Surveille en permanence vos serveurs et services afin que vous soyez informé dès qu'un problème survient, et non après que les utilisateurs commencent à se plaindre.
Alertes de temps d'arrêt par e-mail
Envoie des notifications instantanées lorsque les services tombent en panne et lorsqu'ils se rétablissent, gardant votre équipe informée sans vérifications manuelles du tableau de bord.
Intégration PageSpeed
Récupère les métriques Google PageSpeed Insights ainsi que les données de disponibilité afin que vous puissiez suivre à la fois la disponibilité et les performances côté utilisateur en un seul endroit.
Surveillance des conteneurs Docker
Surveille les applications conteneurisées via l'accès au socket Docker, offrant une visibilité simultanée sur la santé au niveau de l'hôte et au niveau du conteneur.
Analyse des tendances historiques
Stocke l'historique de disponibilité au fil du temps afin que vous puissiez identifier les pannes récurrentes, mesurer la conformité aux SLA et justifier les investissements dans l'infrastructure.
Pourquoi exécuter Checkmate sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.