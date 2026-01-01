Déployez Checkcle en un clic.
Plateforme de surveillance en temps réel open source pour la disponibilité, l'infrastructure et le suivi SSL avec des pages de statut publiques.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Checkcle
Checkcle est une plateforme de surveillance full-stack qui offre aux équipes DevOps et aux administrateurs système une visibilité unifiée sur les sites web, les API, les serveurs et les certificats SSL à partir d'un tableau de bord unique auto-hébergé. Elle surveille les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping, ainsi que les métriques des serveurs Linux et Windows — CPU, RAM, disque et réseau — le tout en temps réel.
Contrairement aux outils de surveillance SaaS qui facturent par moniteur ou par utilisateur, l'auto-hébergement de Checkcle sur votre propre VPS signifie des moniteurs illimités, une propriété totale des données et aucun frais récurrent. Des pages de statut publiques et des alertes multi-canaux via Telegram, Slack, Discord, Email et Matrix tiennent votre équipe et vos utilisateurs informés lorsque des incidents surviennent.
Caractéristiques principales de Checkcle
Surveillance de la disponibilité
Surveillez les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping avec des intervalles configurables, le suivi du temps de réponse et des alertes instantanées en cas de panne.
Métriques de l'infrastructure serveur
Suivez l'utilisation du CPU, de la RAM, du disque et du réseau sur les serveurs Linux et Windows grâce à l'installation d'un agent léger en une seule ligne.
SSL et Suivi de Domaine
Surveillez l'expiration des certificats SSL et l'état du domaine pour éviter les pannes inattendues dues à des certificats expirés ou mal configurés.
Pages de statut publiques
Partagez l'état opérationnel en direct avec les utilisateurs et les parties prenantes via des pages d'état personnalisables et accessibles au public.
Alertes multicanal
Envoyez des notifications d'incident vers Telegram, Slack, Discord, Email et Matrix avec des modèles d'alerte personnalisables.
Pourquoi exécuter Checkcle sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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