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Plateforme de surveillance en temps réel open source pour la disponibilité, l'infrastructure et le suivi SSL avec des pages de statut publiques.

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KVM 1
170,99  MAD
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Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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Le plus populaire
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KVM 2
217,99  MAD
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Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Checkcle

Checkcle est une plateforme de surveillance full-stack qui offre aux équipes DevOps et aux administrateurs système une visibilité unifiée sur les sites web, les API, les serveurs et les certificats SSL à partir d'un tableau de bord unique auto-hébergé. Elle surveille les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping, ainsi que les métriques des serveurs Linux et Windows — CPU, RAM, disque et réseau — le tout en temps réel.

Contrairement aux outils de surveillance SaaS qui facturent par moniteur ou par utilisateur, l'auto-hébergement de Checkcle sur votre propre VPS signifie des moniteurs illimités, une propriété totale des données et aucun frais récurrent. Des pages de statut publiques et des alertes multi-canaux via Telegram, Slack, Discord, Email et Matrix tiennent votre équipe et vos utilisateurs informés lorsque des incidents surviennent.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Checkcle

Surveillance de la disponibilité

Surveillez les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping avec des intervalles configurables, le suivi du temps de réponse et des alertes instantanées en cas de panne.

Métriques de l'infrastructure serveur

Suivez l'utilisation du CPU, de la RAM, du disque et du réseau sur les serveurs Linux et Windows grâce à l'installation d'un agent léger en une seule ligne.

SSL et Suivi de Domaine

Surveillez l'expiration des certificats SSL et l'état du domaine pour éviter les pannes inattendues dues à des certificats expirés ou mal configurés.

Pages de statut publiques

Partagez l'état opérationnel en direct avec les utilisateurs et les parties prenantes via des pages d'état personnalisables et accessibles au public.

Alertes multicanal

Envoyez des notifications d'incident vers Telegram, Slack, Discord, Email et Matrix avec des modèles d'alerte personnalisables.

Pourquoi exécuter Checkcle sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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