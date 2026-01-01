Déployez ChartDB en un clic.
Éditeur de diagrammes de base de données open-source qui visualise instantanément n'importe quel schéma à partir d'une seule requête SQL, sans nécessiter d'identifiants stockés.
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Ce que vous pouvez construire avec ChartDB
ChartDB est un éditeur de diagrammes de base de données basé sur navigateur qui permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de visualiser n'importe quel schéma de base de données sans connecter l'outil directement à leur base de données. Une seule "Smart Query" — une instruction SQL que vous exécutez dans votre propre client — renvoie les métadonnées du schéma au format JSON. Collez-la dans ChartDB et il génère immédiatement un ERD interactif complet, sans compte, sans identifiants stockés et sans que le mot de passe de la base de données ne quitte jamais votre terminal.
La fonction d'exportation DDL basée sur l'IA génère des scripts de migration entre les dialectes de base de données, utile pour les équipes planifiant des migrations inter-bases de données ou documentant les modifications de schéma pour examen. L'auto-hébergement de ChartDB conserve toutes les informations de schéma au sein de votre propre infrastructure plutôt que dans un outil cloud tiers.
Caractéristiques principales de ChartDB
Importation de requêtes intelligentes
Collez le résultat d'une seule requête SQL pour générer instantanément un ERD complet — aucune connexion directe à la base de données ni aucune information d'identification stockée n'est requise.
Exportation DDL IA
Générer des scripts de migration SQL entre les dialectes de base de données, aidant les équipes à planifier des migrations inter-bases de données ou à produire de la documentation de schéma.
Prise en charge de plus de 10 bases de données
Fonctionne avec PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, et bien d'autres, prêts à l'emploi.
Éditeur interactif
Annoter, réorganiser et affiner des diagrammes avec une interface glisser-déposer conçue pour des schémas complexes à plusieurs tables.
Plusieurs formats d'exportation
Exportez les diagrammes au format SQL, DBML, JSON, PNG, JPG ou SVG pour la documentation, le partage ou l'intégration avec d'autres outils.
Pourquoi exécuter ChartDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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