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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ChartDB

ChartDB est un éditeur de diagrammes de base de données basé sur navigateur qui permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de visualiser n'importe quel schéma de base de données sans connecter l'outil directement à leur base de données. Une seule "Smart Query" — une instruction SQL que vous exécutez dans votre propre client — renvoie les métadonnées du schéma au format JSON. Collez-la dans ChartDB et il génère immédiatement un ERD interactif complet, sans compte, sans identifiants stockés et sans que le mot de passe de la base de données ne quitte jamais votre terminal.

La fonction d'exportation DDL basée sur l'IA génère des scripts de migration entre les dialectes de base de données, utile pour les équipes planifiant des migrations inter-bases de données ou documentant les modifications de schéma pour examen. L'auto-hébergement de ChartDB conserve toutes les informations de schéma au sein de votre propre infrastructure plutôt que dans un outil cloud tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ChartDB

Importation de requêtes intelligentes

Collez le résultat d'une seule requête SQL pour générer instantanément un ERD complet — aucune connexion directe à la base de données ni aucune information d'identification stockée n'est requise.

Exportation DDL IA

Générer des scripts de migration SQL entre les dialectes de base de données, aidant les équipes à planifier des migrations inter-bases de données ou à produire de la documentation de schéma.

Prise en charge de plus de 10 bases de données

Fonctionne avec PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, et bien d'autres, prêts à l'emploi.

Éditeur interactif

Annoter, réorganiser et affiner des diagrammes avec une interface glisser-déposer conçue pour des schémas complexes à plusieurs tables.

Plusieurs formats d'exportation

Exportez les diagrammes au format SQL, DBML, JSON, PNG, JPG ou SVG pour la documentation, le partage ou l'intégration avec d'autres outils.

Pourquoi exécuter ChartDB sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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