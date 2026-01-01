changedetection.io est une plateforme de surveillance de sites web auto-hébergée qui détecte et vous informe des modifications apportées à n'importe quelle page web — des mises à jour de contenu et fluctuations de prix aux réapprovisionnements de stock et amendements réglementaires. Elle va au-delà des simples vérifications de disponibilité en vous permettant de cibler des éléments de page spécifiques avec des sélecteurs CSS, XPath, JSONPath ou une sélection visuelle, et elle utilise un navigateur Playwright Chrome intégré pour surveiller les pages rendues en JavaScript et les sites nécessitant une connexion.

L'auto-hébergement maintient vos cibles de surveillance, votre veille concurrentielle et vos données de notification entièrement privées, sans frais par page ou par vérification, quel que soit le nombre de sites ou la fréquence à laquelle vous les surveillez.