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Outil de surveillance des modifications de sites web auto-hébergé qui vous alerte lorsque le contenu, les prix ou les éléments de la page sont mis à jour.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec changedetection.io

changedetection.io est une plateforme de surveillance de sites web auto-hébergée qui détecte et vous informe des modifications apportées à n'importe quelle page web — des mises à jour de contenu et fluctuations de prix aux réapprovisionnements de stock et amendements réglementaires. Elle va au-delà des simples vérifications de disponibilité en vous permettant de cibler des éléments de page spécifiques avec des sélecteurs CSS, XPath, JSONPath ou une sélection visuelle, et elle utilise un navigateur Playwright Chrome intégré pour surveiller les pages rendues en JavaScript et les sites nécessitant une connexion.

L'auto-hébergement maintient vos cibles de surveillance, votre veille concurrentielle et vos données de notification entièrement privées, sans frais par page ou par vérification, quel que soit le nombre de sites ou la fréquence à laquelle vous les surveillez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de changedetection.io

Support de page JavaScript

Le navigateur Playwright intégré affiche des applications monopages dynamiques et gère les flux de connexion que les outils de surveillance HTTP de base ne peuvent pas atteindre.

Ciblage précis d'éléments

Les sélecteurs CSS, XPath, JSONPath et la sélection visuelle vous permettent de surveiller précisément le contenu qui compte plutôt que la page entière.

Alertes de prix et de réapprovisionnement

Définissez des seuils de prix et des déclencheurs de mots-clés afin de n'être averti que lorsqu'un produit passe en dessous de votre prix cible ou revient en stock.

Plus de 70 canaux de notification

Envoyez des alertes à Discord, Slack, Telegram, par e-mail, des webhooks et des dizaines d'autres services via la bibliothèque Apprise sans configuration supplémentaire.

Historique des modifications avec vue des différences

Chaque modification détectée est stockée et mise en évidence visuellement, afin que vous puissiez examiner exactement ce qui a changé et quand, sans avoir à revisiter la page originale.

Pourquoi exécuter changedetection.io sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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