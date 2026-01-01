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Serveur de messagerie en temps réel évolutif pour la création d'applications en direct avec la messagerie WebSocket et pub/sub.

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KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
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Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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KVM 2
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Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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KVM 8
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Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Centrifugo

Centrifugo est un serveur de messagerie en temps réel open-source et agnostique au langage qui délivre des messages instantanés aux utilisateurs connectés via WebSocket, le streaming HTTP, les Server-Sent Events, WebTransport et gRPC. N'importe quel backend — quelle que soit la langue ou le framework — peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, ce qui facilite l'ajout de fonctionnalités en temps réel aux applications existantes sans les réécrire.

L'auto-hébergement de Centrifugo sur votre VPS élimine les frais par message et par connexion facturés par les services commerciaux en temps réel comme Pusher ou Ably, tout en vous donnant un contrôle total sur la mise à l'échelle, le routage des données et la configuration de la sécurité.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Centrifugo

Intégration indépendante du langage

Tout backend peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, vous permettant ainsi d'ajouter des fonctionnalités en temps réel sans modifier votre pile technologique existante.

Historique et récupération des messages

Stocke les messages récents par canal et rejoue automatiquement les événements manqués aux clients en reconnexion, évitant ainsi la perte de données lors de brèves déconnexions.

Évolutivité horizontale

Le moteur propulsé par Redis vous permet d'exécuter plusieurs nœuds Centrifugo et de gérer des millions de connexions simultanées à mesure que votre base d'utilisateurs s'agrandit.

Suivi de présence

Suit les utilisateurs connectés dans chaque canal et diffuse les événements de connexion/déconnexion, permettant des fonctionnalités telles que les indicateurs de saisie et les listes d'utilisateurs actifs.

Admin Panel intégré

Surveillez les connexions, les canaux et le flux de messages en temps réel via l'interface utilisateur d'administration web sans configurer d'outils d'observabilité distincts.

Pourquoi exécuter Centrifugo sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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