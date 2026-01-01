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Plateforme open source de gestion d'identité et d'accès avec OAuth 2.0, OIDC et SAML pour l'authentification unique centralisée.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Casdoor

Casdoor est une plateforme open source de gestion des identités et des accès (IAM) qui agit comme un serveur d'authentification centralisé pour vos applications. Conçue avec la prise en charge native d'OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML et LDAP, elle permet à toute application de déléguer la connexion utilisateur à un service unique et fiable — éliminant ainsi les systèmes de connexion par application et offrant aux utilisateurs un ensemble unique d'identifiants pour l'ensemble de votre infrastructure.

L'auto-hébergement de Casdoor vous permet de garder les identifiants et les données de session de vos utilisateurs entièrement sous votre contrôle, sans tarification par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'authentification multi-facteurs intégrée, les intégrations de connexion sociale et les permissions granulaires via Casbin en font une plateforme d'identité complète pour les équipes de toutes tailles.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Casdoor

Protocoles SSO universels

La prise en charge d'OAuth 2.0, d'OpenID Connect et de SAML permet à Casdoor d'agir en tant que fournisseur d'identité pour pratiquement n'importe quelle application prête à l'emploi.

Authentification multi-facteurs

Imposez le TOTP, les clés matérielles WebAuthn, les codes SMS ou Face ID sur toutes les applications connectées avec des politiques MFA par application.

Fournisseurs de connexion sociale

Des connecteurs intégrés pour GitHub, Google, Microsoft et des dizaines d'autres fournisseurs permettent aux utilisateurs de se connecter avec leurs comptes existants.

Contrôle d'accès granulaire

Les politiques ACL, RBAC et ABAC basées sur Casbin contrôlent précisément quels utilisateurs et rôles peuvent accéder à quelles ressources au sein de votre pile.

Prise en charge multi-organisations

Gérez plusieurs organisations isolées avec des pools d'utilisateurs, des applications et des politiques distincts à partir d'une seule instance Casdoor.

Pourquoi exécuter Casdoor sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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