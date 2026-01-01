Déployez Casdoor en un clic.
Plateforme open source de gestion d'identité et d'accès avec OAuth 2.0, OIDC et SAML pour l'authentification unique centralisée.
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Ce que vous pouvez construire avec Casdoor
Casdoor est une plateforme open source de gestion des identités et des accès (IAM) qui agit comme un serveur d'authentification centralisé pour vos applications. Conçue avec la prise en charge native d'OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML et LDAP, elle permet à toute application de déléguer la connexion utilisateur à un service unique et fiable — éliminant ainsi les systèmes de connexion par application et offrant aux utilisateurs un ensemble unique d'identifiants pour l'ensemble de votre infrastructure.
L'auto-hébergement de Casdoor vous permet de garder les identifiants et les données de session de vos utilisateurs entièrement sous votre contrôle, sans tarification par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'authentification multi-facteurs intégrée, les intégrations de connexion sociale et les permissions granulaires via Casbin en font une plateforme d'identité complète pour les équipes de toutes tailles.
Caractéristiques principales de Casdoor
Protocoles SSO universels
La prise en charge d'OAuth 2.0, d'OpenID Connect et de SAML permet à Casdoor d'agir en tant que fournisseur d'identité pour pratiquement n'importe quelle application prête à l'emploi.
Authentification multi-facteurs
Imposez le TOTP, les clés matérielles WebAuthn, les codes SMS ou Face ID sur toutes les applications connectées avec des politiques MFA par application.
Fournisseurs de connexion sociale
Des connecteurs intégrés pour GitHub, Google, Microsoft et des dizaines d'autres fournisseurs permettent aux utilisateurs de se connecter avec leurs comptes existants.
Contrôle d'accès granulaire
Les politiques ACL, RBAC et ABAC basées sur Casbin contrôlent précisément quels utilisateurs et rôles peuvent accéder à quelles ressources au sein de votre pile.
Prise en charge multi-organisations
Gérez plusieurs organisations isolées avec des pools d'utilisateurs, des applications et des politiques distincts à partir d'une seule instance Casdoor.
Pourquoi exécuter Casdoor sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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