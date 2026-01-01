Déployez Cap en un clic.
Une alternative open-source au CAPTCHA axée sur la confidentialité, utilisant la preuve de travail au lieu d'énigmes visuelles — sans suivi, sans cookies, sans appels externes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cap
Cap est une alternative CAPTCHA légère et open-source qui protège les formulaires et les API des bots en utilisant la preuve de travail plutôt que des puzzles visuels. Au lieu de demander aux utilisateurs d'identifier des feux de signalisation ou des passages piétons, Cap exécute un défi SHA-256 silencieux en WebAssembly — résolvant en quelques millisecondes pour les vrais utilisateurs tout en rendant la soumission automatisée coûteuse en calcul pour les bots. Aucun cookie n'est défini, aucune donnée comportementale n'est collectée et aucune requête ne quitte votre propre serveur.
L'auto-hébergement de Cap sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre protection contre les bots, sans frais par vérification et sans dépendance à des services comme Google reCAPTCHA ou Cloudflare Turnstile. Un tableau de bord d'administration fournit des analyses de défis et la gestion des clés de site.
Caractéristiques principales de Cap
Défis de preuve de travail
Le calcul SHA-256 s'exécute silencieusement dans WebAssembly, rendant la protection contre les bots invisible pour les utilisateurs réels tout en augmentant le coût des attaques automatisées.
Suivi zéro
Aucun cookie n'est défini, aucune empreinte comportementale n'est collectée et aucune donnée n'est envoyée à des serveurs tiers — entièrement conforme au RGPD par conception.
Tableau de bord administrateur
Surveillez les taux d'achèvement des défis, gérez les clés de site et examinez les métriques d'activité des bots via le tableau de bord d'analyse intégré.
Widget léger
Le widget côté client ne pèse qu'environ 20 Ko, ajoutant un poids de page négligeable à tout site ou application qui l'intègre.
Design API-first
Vérifiez les jetons de défi côté serveur via une simple API REST, rendant Cap intégrable avec n'importe quel langage ou framework.
Pourquoi exécuter Cap sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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