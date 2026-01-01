Déployez Canarytokens en un clic.
Système de jetons honeypot open source qui vous alerte silencieusement lorsque quelqu'un accède à vos données, fichiers ou identifiants.
Sélectionnez un forfait VPS pour Canarytokens
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Canarytokens
Canarytokens est un système de pot de miel open-source qui vous permet de créer des pièges invisibles à travers votre infrastructure. Générez des jetons de suivi sous forme d'URL, de noms DNS, de documents, d'adresses e-mail, de configurations WireGuard, et plus encore — puis intégrez-les dans des fichiers sensibles, des systèmes ou des configurations réseau. Dès qu'un attaquant ou un utilisateur non autorisé interagit avec un jeton, vous recevez une alerte instantanée avec les détails de l'accès.
Contrairement à la détection d'intrusion traditionnelle, Canarytokens ne nécessite aucun agent, aucune surveillance des journaux et aucune configuration complexe. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données d'alerte et vous permet de générer un nombre illimité de jetons sans limites d'abonnement.
Caractéristiques principales de Canarytokens
Alertes instantanées de brèche
Recevez des notifications immédiates dès qu'un jeton est déclenché, vous alertant précocement en cas d'accès non autorisé ou d'exfiltration de données.
Des dizaines de types de jetons
Créez des honeypots sous forme d'URL, d'entrées DNS, de documents Word, de PDF, de clés AWS, d'adresses e-mail, de configurations WireGuard, et plus encore pour couvrir chaque surface d'attaque.
Détection sans agent
Les jetons fonctionnent sans installer de logiciel sur les systèmes surveillés — il suffit de placer le jeton et d'attendre l'alerte.
Contrôle auto-hébergé
Gérez votre propre serveur Canarytokens pour maintenir la confidentialité de toutes les données d'incident, générer des jetons illimités et personnaliser les alertes selon vos besoins.
Historique d'incidents détaillé
Chaque jeton déclenché capture les adresses IP, les agents utilisateurs, les horodatages et les données de géolocalisation pour une enquête forensique.
Pourquoi exécuter Canarytokens sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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