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Système de jetons honeypot open source qui vous alerte silencieusement lorsque quelqu'un accède à vos données, fichiers ou identifiants.

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KVM 1
170,99 MAD
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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62 % de réduction
KVM 2
217,99 MAD
82,99 MAD /mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99 MAD
113,99 MAD /mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
641,99 MAD
227,99 MAD /mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Canarytokens

Canarytokens est un système de pot de miel open-source qui vous permet de créer des pièges invisibles à travers votre infrastructure. Générez des jetons de suivi sous forme d'URL, de noms DNS, de documents, d'adresses e-mail, de configurations WireGuard, et plus encore — puis intégrez-les dans des fichiers sensibles, des systèmes ou des configurations réseau. Dès qu'un attaquant ou un utilisateur non autorisé interagit avec un jeton, vous recevez une alerte instantanée avec les détails de l'accès.

Contrairement à la détection d'intrusion traditionnelle, Canarytokens ne nécessite aucun agent, aucune surveillance des journaux et aucune configuration complexe. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données d'alerte et vous permet de générer un nombre illimité de jetons sans limites d'abonnement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Canarytokens

Alertes instantanées de brèche

Recevez des notifications immédiates dès qu'un jeton est déclenché, vous alertant précocement en cas d'accès non autorisé ou d'exfiltration de données.

Des dizaines de types de jetons

Créez des honeypots sous forme d'URL, d'entrées DNS, de documents Word, de PDF, de clés AWS, d'adresses e-mail, de configurations WireGuard, et plus encore pour couvrir chaque surface d'attaque.

Détection sans agent

Les jetons fonctionnent sans installer de logiciel sur les systèmes surveillés — il suffit de placer le jeton et d'attendre l'alerte.

Contrôle auto-hébergé

Gérez votre propre serveur Canarytokens pour maintenir la confidentialité de toutes les données d'incident, générer des jetons illimités et personnaliser les alertes selon vos besoins.

Historique d'incidents détaillé

Chaque jeton déclenché capture les adresses IP, les agents utilisateurs, les horodatages et les données de géolocalisation pour une enquête forensique.

Pourquoi exécuter Canarytokens sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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