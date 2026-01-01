ByteStash est une application web auto-hébergée pour stocker, organiser et partager des extraits de code dans une bibliothèque unique et consultable. Elle prend en charge des dizaines de langages de programmation avec une coloration syntaxique complète, vous permet de filtrer par langage ou mot-clé, d'épingler des favoris pour un accès rapide et de partager des extraits publiquement sans exiger de comptes de la part des destinataires.

Contrairement aux outils de snippets basés sur le cloud, ByteStash fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure avec une base de données SQLite légère — aucun service externe n'est requis. Il est livré avec une API REST complète avec documentation Swagger et une intégration OpenID Connect optionnelle, ce qui le rend également adapté aux développeurs solo et aux équipes utilisant une gestion centralisée des identités.