Déployez ByteStash en un clic.
Gestionnaire d'extraits de code auto-hébergé avec coloration syntaxique, recherche en texte intégral et SSO optionnel pour les développeurs et les équipes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ByteStash
ByteStash est une application web auto-hébergée pour stocker, organiser et partager des extraits de code dans une bibliothèque unique et consultable. Elle prend en charge des dizaines de langages de programmation avec une coloration syntaxique complète, vous permet de filtrer par langage ou mot-clé, d'épingler des favoris pour un accès rapide et de partager des extraits publiquement sans exiger de comptes de la part des destinataires.
Contrairement aux outils de snippets basés sur le cloud, ByteStash fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure avec une base de données SQLite légère — aucun service externe n'est requis. Il est livré avec une API REST complète avec documentation Swagger et une intégration OpenID Connect optionnelle, ce qui le rend également adapté aux développeurs solo et aux équipes utilisant une gestion centralisée des identités.
Caractéristiques principales de ByteStash
Coloration syntaxique
Prend en charge des dizaines de langages de programmation afin que chaque extrait soit rendu avec une coloration syntaxique précise et lisible.
Recherche plein texte
Recherchez et filtrez votre bibliothèque complète de snippets par langue, mot-clé ou balise pour trouver exactement ce dont vous avez besoin en quelques secondes.
Partage public
Partagez des extraits individuels ou des collections via des liens publics — les destinataires n'ont pas besoin de compte pour les consulter.
Accès API REST
L'API CRUD complète avec documentation Swagger intégrée vous permet d'intégrer la récupération d'extraits dans des scripts, des éditeurs ou des pipelines CI.
Intégration SSO
Connectez n'importe quel fournisseur OpenID Connect pour activer l'authentification unique pour les équipes utilisant déjà la gestion centralisée des identités.
Pourquoi exécuter ByteStash sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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