Déployez ByteChef en un clic.
Plateforme low-code open source d'intégration d'API et d'automatisation des flux de travail avec plus de 200 connecteurs intégrés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ByteChef
ByteChef est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser des flux de travail entre les applications SaaS, les API internes et les bases de données via un éditeur visuel. Avec plus de 200 composants et la prise en charge de plusieurs langages de programmation, les profils techniques comme non techniques peuvent construire des automatisations sophistiquées avec un minimum de code.
L'auto-hébergement de ByteChef sur votre propre VPS maintient la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données métier entièrement sous votre contrôle — pas d'accès fournisseur, pas de tarification à l'usage, et aucune dépendance à un cloud d'automatisation tiers.
Caractéristiques principales de ByteChef
Éditeur de flux de travail visuel
Concevez des flux d'automatisation complexes avec une interface glisser-déposer, rendant l'intégration accessible sans expertise approfondie en codage.
Plus de 200 connecteurs pré-intégrés
Connectez-vous instantanément aux applications SaaS, bases de données et API populaires sans avoir à créer d'intégrations personnalisées à partir de zéro.
Support Multi-langues
Écrivez une logique personnalisée en Java, JavaScript, Python ou Ruby afin que les développeurs puissent étendre les workflows dans le langage qu'ils connaissent déjà.
Architecture prête à l'IA
Les composants d'IA intégrés permettent aux équipes d'intégrer une prise de décision intelligente dans les automatisations sans infrastructure d'IA distincte.
Contrôles de flux avancés
Les conditions, les commutateurs, les boucles et l'exécution parallèle permettent un contrôle précis de la manière dont la logique métier complexe s'exécute.
Pourquoi exécuter ByteChef sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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