ByteChef est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser des flux de travail entre les applications SaaS, les API internes et les bases de données via un éditeur visuel. Avec plus de 200 composants et la prise en charge de plusieurs langages de programmation, les profils techniques comme non techniques peuvent construire des automatisations sophistiquées avec un minimum de code.

L'auto-hébergement de ByteChef sur votre propre VPS maintient la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données métier entièrement sous votre contrôle — pas d'accès fournisseur, pas de tarification à l'usage, et aucune dépendance à un cloud d'automatisation tiers.