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Plateforme DevOps de base de données open source pour l'examen, l'approbation et le déploiement sécurisé des modifications de schéma dans tous les environnements.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Bytebase

Bytebase est une plateforme DevOps de base de données open-source qui apporte la discipline de l'ingénierie logicielle à la gestion des changements de base de données. Là où la plupart des équipes s'appuient sur des scripts SQL ad hoc ou des approbations informelles de DBA, Bytebase offre des flux de travail de révision structurés, des pipelines de déploiement multi-environnements et plus de 200 règles de révision SQL intégrées qui reflètent la manière dont le code d'application est livré.

Il prend en charge plus de 20 systèmes de base de données — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, et bien d'autres — à partir d'une seule interface web. L'auto-hébergement maintient les identifiants de base de données et l'historique des changements entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans qu'aucun service tiers n'accède jamais à vos schémas ou à vos données.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bytebase

Flux de travail de modification de base de données

Acheminez chaque migration de schéma à travers des étapes de révision et d'approbation configurables avant qu'elle n'atteigne un environnement de base de données.

Révision SQL intégrée

Plus de 200 règles détectent automatiquement les anti-modèles, les index manquants et les opérations destructrices avant qu'un changement ne soit approuvé.

Intégration GitOps

Liez Bytebase à votre dépôt Git afin que les migrations de base de données suivent le même processus de pull request que le code d'application.

Déploiements multi-environnements

Définir des pipelines ordonnés pour les environnements de développement, de staging et de production avec des portes d'approbation requises à chaque étape.

Audit et conformité

Chaque migration et approbation est enregistrée dans un journal infalsifiable avec des horodatages et l'attribution à l'utilisateur, prenant en charge SOC 2 et des cadres similaires.

Pourquoi exécuter Bytebase sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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