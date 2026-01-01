Déployez Bytebase en un clic.
Plateforme DevOps de base de données open source pour l'examen, l'approbation et le déploiement sécurisé des modifications de schéma dans tous les environnements.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bytebase
Bytebase est une plateforme DevOps de base de données open-source qui apporte la discipline de l'ingénierie logicielle à la gestion des changements de base de données. Là où la plupart des équipes s'appuient sur des scripts SQL ad hoc ou des approbations informelles de DBA, Bytebase offre des flux de travail de révision structurés, des pipelines de déploiement multi-environnements et plus de 200 règles de révision SQL intégrées qui reflètent la manière dont le code d'application est livré.
Il prend en charge plus de 20 systèmes de base de données — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, et bien d'autres — à partir d'une seule interface web. L'auto-hébergement maintient les identifiants de base de données et l'historique des changements entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans qu'aucun service tiers n'accède jamais à vos schémas ou à vos données.
Caractéristiques principales de Bytebase
Flux de travail de modification de base de données
Acheminez chaque migration de schéma à travers des étapes de révision et d'approbation configurables avant qu'elle n'atteigne un environnement de base de données.
Révision SQL intégrée
Plus de 200 règles détectent automatiquement les anti-modèles, les index manquants et les opérations destructrices avant qu'un changement ne soit approuvé.
Intégration GitOps
Liez Bytebase à votre dépôt Git afin que les migrations de base de données suivent le même processus de pull request que le code d'application.
Déploiements multi-environnements
Définir des pipelines ordonnés pour les environnements de développement, de staging et de production avec des portes d'approbation requises à chaque étape.
Audit et conformité
Chaque migration et approbation est enregistrée dans un journal infalsifiable avec des horodatages et l'attribution à l'utilisateur, prenant en charge SOC 2 et des cadres similaires.
Pourquoi exécuter Bytebase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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