Déployez Buildbot en un clic.
Cadre CI/CD open source flexible pour automatiser les builds, les tests et les déploiements de logiciels sur des agents distribués.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Buildbot
Buildbot est un cadre d'intégration et de livraison continues basé sur Python qui automatise la construction, les tests et le déploiement de logiciels. Contrairement aux services CI hébergés et préconfigurés, Buildbot est entièrement configurable en code Python — chaque déclencheur, planificateur, constructeur et rapporteur est défini par programme, donnant aux équipes un contrôle précis sur leurs pipelines de construction sans les limites des schémas YAML déclaratifs.
L'auto-hébergement de Buildbot sur un VPS maintient votre infrastructure de construction sur des serveurs que vous contrôlez, sans facturation à la minute, sans limites de dépôt et sans dépendance à la disponibilité d'un fournisseur CI externe. L'architecture maître-travailleur s'adapte d'un seul travailleur sur un petit VPS à des dizaines de travailleurs répartis sur des machines dédiées, le tout coordonné depuis un tableau de bord web central.
Caractéristiques principales de Buildbot
Pipelines configurés en Python
Définissez chaque étape de build, déclencheur et notification dans le code Python pour une flexibilité totale que les configurations YAML déclaratives ne peuvent égaler.
Architecture distribuée de travailleurs
Exécutez des builds sur un nombre quelconque de workers — conteneurs locaux, machines distantes ou VM cloud — tous coordonnés à partir d'un seul maître.
Tableau de bord de la compilation web
Surveiller l'historique des builds, la progression en direct et l'état des agents depuis l'interface web de Buildbot avec des vues en cascade, console et grille.
Horaires flexibles
Déclencher des builds suite à des commits de code, des planifications horaires, des requêtes manuelles ou des résultats de builds en amont, à l'aide d'objets de planification composables.
API REST et rapporteurs
Interrogez l'état de la construction via l'API REST et envoyez des notifications par e-mail, Slack, les vérifications d'état GitHub, ou tout point de terminaison de webhook personnalisé.
Pourquoi exécuter Buildbot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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