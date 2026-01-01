Déployez BugSink en un clic.
Plateforme de suivi d'erreurs auto-hébergée pour la surveillance des exceptions d'application avec un contrôle total sur les données de débogage sensibles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec BugSink
BugSink est une plateforme de suivi d'erreurs auto-hébergée qui capture, groupe et affiche les exceptions d'application sur vos services en temps réel. Conçue avec Django et Python, elle fournit les traces de pile, le contexte d'erreur et la déduplication dont les équipes de développement ont besoin pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes — sans envoyer d'informations de débogage sensibles à un service tiers.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS élimine la tarification par volume d'erreurs, supprime les préoccupations de résidence des données pour les industries réglementées et vous permet d'intégrer le suivi des erreurs directement à votre infrastructure existante. Ce déploiement associe BugSink à MySQL pour un stockage d'erreurs durable et crée automatiquement un utilisateur administrateur au premier démarrage.
Caractéristiques principales de BugSink
Regroupement automatique des erreurs
Déduplique et regroupe les exceptions similaires afin que votre équipe ne voie qu'un seul problème exploitable au lieu de milliers d'alertes identiques inondant le tableau de bord.
Traces de pile détaillées
Capture les traces de pile complètes avec le contexte source et l'état des variables au moment de chaque erreur, donnant aux développeurs tout ce dont ils ont besoin pour reproduire et corriger les bugs.
Support SDK Multi-langues
S'intègre avec les SDK populaires à travers plusieurs langages de programmation et frameworks afin que vous puissiez canaliser les erreurs de tous vos services en un seul endroit.
Notifications en temps réel
Les alertes se déclenchent dès que de nouveaux types d'erreurs sont détectés, permettant aux équipes de réagir avant que les problèmes ne s'aggravent et n'affectent davantage d'utilisateurs.
Souveraineté totale des données
Toutes les données d'erreur, les traces de pile et le contexte utilisateur restent sur votre VPS, satisfaisant aux exigences de conformité et empêchant les informations sensibles de quitter votre infrastructure.
Pourquoi exécuter BugSink sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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