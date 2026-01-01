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Plateforme low-code open source pour créer des applications métier internes, des panneaux d'administration et des workflows automatisés sans codage intensif.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Budibase

Budibase est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des flux de travail automatisés grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer. Elle se connecte à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, aux API REST et à sa propre base de données intégrée, transformant les sources de données en applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines.

L'auto-hébergement de Budibase sur votre propre VPS maintient les données critiques et la logique applicative au sein de votre infrastructure, répondant aux exigences de souveraineté des données et de conformité que les outils low-code hébergés dans le cloud ne peuvent pas satisfaire. La pile complète — service d'application, service de traitement, CouchDB, Redis et MinIO — s'exécute dans un seul déploiement sans dépendances externes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Budibase

Constructeur d'applications visuel

Faites glisser-déposer des composants — tableaux, formulaires, graphiques et boutons — sur un canevas pour composer des applications métier fonctionnelles sans écrire de code frontend.

Connexions de données multi-sources

Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, aux API REST et à la base de données CouchDB intégrée afin que les applications puissent lire et écrire à partir de vos sources de données existantes.

Automatisation des flux de travail

Définissez des processus automatisés avec des déclencheurs, des conditions et des actions pour remplacer les étapes manuelles dans les flux d'approbation, les notifications et les opérations de données.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Attribuez des rôles aux utilisateurs au niveau de l'application afin que chaque membre de l'équipe ne voie que les données et les actions correspondant à ses responsabilités.

Logique JavaScript personnalisée

Plongez dans JavaScript lorsque les liaisons visuelles ne suffisent pas, offrant aux développeurs un contrôle granulaire sur les transformations de données et le comportement conditionnel.

Pourquoi exécuter Budibase sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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