Budibase est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des flux de travail automatisés grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer. Elle se connecte à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, aux API REST et à sa propre base de données intégrée, transformant les sources de données en applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines.

L'auto-hébergement de Budibase sur votre propre VPS maintient les données critiques et la logique applicative au sein de votre infrastructure, répondant aux exigences de souveraineté des données et de conformité que les outils low-code hébergés dans le cloud ne peuvent pas satisfaire. La pile complète — service d'application, service de traitement, CouchDB, Redis et MinIO — s'exécute dans un seul déploiement sans dépendances externes.