Déployez Browserless en un clic.
Chrome sans interface graphique en tant que service avec une API REST et WebSocket pour le web scraping, la génération de PDF et les tests automatisés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Browserless
Browserless transforme Chrome sans interface graphique en un service accessible via le réseau, éliminant la complexité de la gestion des processus de navigateur, des fuites de mémoire et des conflits de dépendances au sein de vos propres applications. Les développeurs se connectent via une API REST ou un WebSocket en utilisant Puppeteer, Playwright ou Selenium — Browserless gère automatiquement le cycle de vie des sessions, le nettoyage des ressources et l'exécution concurrente.
L'auto-hébergement sur un VPS vous donne un contrôle total sur la configuration du navigateur, les agents utilisateurs et les paramètres de proxy, tout en éliminant les frais par requête facturés par les services d'automatisation de navigateur basés sur le cloud. La logique de scraping sensible et les données extraites restent au sein de votre propre infrastructure, et vous pouvez ajuster les limites de concurrence pour correspondre aux ressources disponibles.
Caractéristiques principales de Browserless
API REST et WebSocket
Contrôlez Chrome par programme via HTTP ou WebSocket, compatible avec Puppeteer, Playwright et Selenium sans modifier votre code existant.
Génération de PDF et de captures d'écran
Rendre n'importe quelle URL ou HTML en un PDF ou une capture d'écran au pixel près avec des options flexibles de fenêtre d'affichage, de taille de papier et de ciblage d'éléments.
Gestion des sessions concurrentes
Browserless met en file d'attente et gère plusieurs sessions de navigateur parallèles, nettoyant automatiquement les ressources afin que votre hôte ne manque jamais de mémoire.
Authentification par jeton
Un jeton d'API pré-généré restreint l'accès à votre service de navigateur, empêchant l'utilisation non autorisée de vos ressources de calcul.
Scraping rendu par JavaScript
Exécute du JavaScript côté client complet sur les pages cibles, permettant d'extraire des données des SPA et du contenu chargé dynamiquement que les scrapers statiques ne peuvent pas atteindre.
Pourquoi exécuter Browserless sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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