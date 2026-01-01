Bluesky PDS (Personal Data Server) est le composant fondamental pour participer au réseau social Bluesky en toute autonomie. Basé sur l'AT Protocol, il stocke votre graphe social, vos publications et vos médias, gère votre identité décentralisée (DID) et se synchronise avec l'ensemble du réseau Bluesky — le tout sans dépendre d'une seule entreprise ou plateforme.

Héberger votre propre PDS signifie que votre contenu et vos relations de suivi sont portables : si vous changez de fournisseur d'hébergement, vos données vous suivent. Ce déploiement inclut un stockage persistant, l'outil de gestion pdsadmin et une intégration complète avec les services de relais et de visualisation d'applications Bluesky afin que vous puissiez utiliser n'importe quel client compatible Bluesky immédiatement après la configuration.