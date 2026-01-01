Déployez Bluesky PDS en un clic.
Serveur de données personnelles auto-hébergé pour le réseau Bluesky, vous offrant un contrôle total sur votre identité sociale et votre contenu.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) est le composant fondamental pour participer au réseau social Bluesky en toute autonomie. Basé sur l'AT Protocol, il stocke votre graphe social, vos publications et vos médias, gère votre identité décentralisée (DID) et se synchronise avec l'ensemble du réseau Bluesky — le tout sans dépendre d'une seule entreprise ou plateforme.
Héberger votre propre PDS signifie que votre contenu et vos relations de suivi sont portables : si vous changez de fournisseur d'hébergement, vos données vous suivent. Ce déploiement inclut un stockage persistant, l'outil de gestion pdsadmin et une intégration complète avec les services de relais et de visualisation d'applications Bluesky afin que vous puissiez utiliser n'importe quel client compatible Bluesky immédiatement après la configuration.
Caractéristiques principales de Bluesky PDS
Propriété complète des données
Vos publications, vos mentions J'aime et votre graphe social sont stockés sur votre propre serveur sous le protocole AT, ce qui les rend entièrement portables et indépendants de toute plateforme unique.
Identité décentralisée
Le PDS gère votre DID (Identifiant Décentralisé), vous offrant une identité persistante et auto-souveraine qui ne peut être révoquée par un service tiers.
Noms de domaine personnalisés
Hébergez votre identifiant Bluesky sur votre propre domaine, renforçant ainsi votre identité et rendant votre présence indubitablement vôtre.
Compatibilité réseau complète
Se synchronise automatiquement avec le relais Bluesky afin que votre contenu apparaisse dans le fil global et soit accessible depuis n'importe quel client ou application Bluesky.
Outils d'administration intégrés
L'outil pdsadmin fourni vous permet de gérer les comptes, de faire pivoter les clés et de gérer les tâches d'administration du serveur directement depuis la ligne de commande.
Pourquoi exécuter Bluesky PDS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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