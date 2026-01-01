Déployez bewCloud en un clic.
Plateforme de stockage cloud légère et auto-hébergée avec prise en charge de la synchronisation de fichiers personnels, CalDAV et CardDAV.
Sélectionnez un forfait VPS pour bewCloud
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec bewCloud
bewCloud est une plateforme de stockage cloud légère et open-source, conçue avec TypeScript et Deno. Elle vous offre un stockage de fichiers personnel et une synchronisation entre appareils, ainsi qu'une compatibilité CalDAV et CardDAV intégrée pour les calendriers et les contacts — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux suites cloud plus lourdes, bewCloud est intentionnellement minimaliste : rapide à déployer, facile à maintenir et axé sur les cas d'utilisation essentiels de l'accès aux fichiers et de la synchronisation des données personnelles. L'auto-hébergement maintient vos fichiers, calendrier et contacts privés et sous votre contrôle total, sans frais d'abonnement ni limites de stockage imposées par un tiers.
Caractéristiques principales de bewCloud
Stockage de fichiers personnel
Stockez et accédez à vos fichiers depuis n'importe quel appareil via une interface web épurée sans dépendre de fournisseurs de cloud tiers.
Synchronisation CalDAV/CardDAV
Synchronisez les calendriers et les contacts avec n'importe quel client CalDAV ou CardDAV, y compris les applications iOS, Android et de bureau.
Gestion des utilisateurs
Les contrôles d'administration intégrés vous permettent de gérer les comptes, de configurer les politiques d'inscription et de contrôler qui peut accéder à votre instance.
Authentification multifacteur
Protégez les comptes avec TOTP, des clés d'accès ou l'authentification à deux facteurs (2FA) par e-mail pour une couche de sécurité supplémentaire au-delà des mots de passe.
Intégration SSO
La prise en charge OIDC facultative vous permet de vous connecter à un fournisseur d'identité existant pour une authentification unique sur l'ensemble de votre infrastructure.
Pourquoi exécuter bewCloud sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile