Déployez Beszel Agent en un clic.
Agent de surveillance léger qui récupère les métriques de serveur et les statistiques des conteneurs pour votre hub Beszel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Beszel Agent
Beszel Agent est le composant de collecte de données de la plateforme de surveillance Beszel. Installé sur chaque serveur que vous souhaitez observer, il collecte en continu les métriques CPU, mémoire, disque et réseau, ainsi que les statistiques des conteneurs Docker, puis les transmet en toute sécurité à un hub Beszel central pour l'agrégation et les alertes.
L'agent est délibérément minimaliste — il consomme des ressources négligeables tout en offrant une visibilité complète sur la santé du système. La communication avec le hub est sécurisée par authentification par jeton, et l'accès au socket Docker lui confère une visibilité complète au niveau des conteneurs sans nécessiter de privilèges hôtes élevés au-delà de ce montage de socket.
Caractéristiques principales de Beszel Agent
Métriques système en temps réel
Surveille en permanence l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau afin que votre hub Beszel dispose toujours d'une vue d'ensemble actualisée de la santé du serveur.
Surveillance au niveau du conteneur
Lit depuis le socket Docker pour signaler la consommation de ressources par conteneur, vous aidant à identifier quelles charges de travail génèrent la charge.
Empreinte minimale en ressources
Conçu pour fonctionner discrètement en arrière-plan sans impact mesurable sur les performances des applications ou les ressources système disponibles.
Communication sécurisée du Hub
Les connexions authentifiées par jeton au hub Beszel empêchent l'ingestion non autorisée de métriques et maintiennent la confidentialité de vos données de surveillance.
Pourquoi exécuter Beszel Agent sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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