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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Beszel

Beszel est une plateforme de surveillance serveur légère qui offre une visibilité complète du système — CPU, mémoire, disque, réseau, température, GPU, santé des disques via S.M.A.R.T., et statistiques Docker et Podman par conteneur — sans la surcharge de ressources des piles d'observabilité complètes comme Prometheus et Grafana. Basé sur PocketBase avec un back-end Go, il repose sur une architecture composée d'un hub et d'agents : le hub centralise l'interface web et le stockage des données historiques, tandis que des agents légers s'exécutent sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques.

Héberger Beszel vous-même vous permet de disposer d'un hub de surveillance indépendant des serveurs qu'il surveille, ainsi les problèmes d'infrastructure restent visibles même lorsque des systèmes individuels sont sous contrainte. Des alertes configurables vous notifient lorsque les seuils de CPU, mémoire, disque, bande passante ou température sont dépassés, et des sauvegardes automatiques sur disque local ou un stockage compatible S3 protègent vos données de performance historiques.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Beszel

Métriques de conteneur Docker

Suivez l'utilisation du CPU, de la mémoire et du réseau par conteneur parallèlement aux métriques du système hôte, vous offrant une vue unifiée de l'hôte et de ses charges de travail conteneurisées.

Architecture hub-and-agent

Un seul hub agrège les données d'un nombre illimité d'agents exécutés sur des serveurs distants, ce qui facilite la surveillance de l'ensemble de votre flotte à partir d'un seul tableau de bord.

Alertes configurables

Définissez des seuils pour toute métrique surveillée — charge CPU, utilisation du disque, température, bande passante — et recevez des notifications avant que les problèmes n'affectent les utilisateurs.

Rétention des données historiques

L'historique des performances est stocké dans la base de données du hub, permettant une analyse des tendances à long terme et une planification de la capacité au-delà de ce que les tableaux de bord en temps réel peuvent montrer à eux seuls.

Surveillance GPU et S.M.A.R.T.

Surveillez l'utilisation des GPU Nvidia, AMD et Intel ainsi que les données de santé des disques S.M.A.R.T. pour détecter la dégradation matérielle avant qu'elle ne provoque des pannes.

Pourquoi exécuter Beszel sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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