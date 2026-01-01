Déployez Beszel en un clic.
Plateforme de surveillance serveur légère avec statistiques de conteneurs Docker, données historiques et alertes configurables pour votre infrastructure.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Beszel
Beszel est une plateforme de surveillance serveur légère qui offre une visibilité complète du système — CPU, mémoire, disque, réseau, température, GPU, santé des disques via S.M.A.R.T., et statistiques Docker et Podman par conteneur — sans la surcharge de ressources des piles d'observabilité complètes comme Prometheus et Grafana. Basé sur PocketBase avec un back-end Go, il repose sur une architecture composée d'un hub et d'agents : le hub centralise l'interface web et le stockage des données historiques, tandis que des agents légers s'exécutent sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques.
Héberger Beszel vous-même vous permet de disposer d'un hub de surveillance indépendant des serveurs qu'il surveille, ainsi les problèmes d'infrastructure restent visibles même lorsque des systèmes individuels sont sous contrainte. Des alertes configurables vous notifient lorsque les seuils de CPU, mémoire, disque, bande passante ou température sont dépassés, et des sauvegardes automatiques sur disque local ou un stockage compatible S3 protègent vos données de performance historiques.
Caractéristiques principales de Beszel
Métriques de conteneur Docker
Suivez l'utilisation du CPU, de la mémoire et du réseau par conteneur parallèlement aux métriques du système hôte, vous offrant une vue unifiée de l'hôte et de ses charges de travail conteneurisées.
Architecture hub-and-agent
Un seul hub agrège les données d'un nombre illimité d'agents exécutés sur des serveurs distants, ce qui facilite la surveillance de l'ensemble de votre flotte à partir d'un seul tableau de bord.
Alertes configurables
Définissez des seuils pour toute métrique surveillée — charge CPU, utilisation du disque, température, bande passante — et recevez des notifications avant que les problèmes n'affectent les utilisateurs.
Rétention des données historiques
L'historique des performances est stocké dans la base de données du hub, permettant une analyse des tendances à long terme et une planification de la capacité au-delà de ce que les tableaux de bord en temps réel peuvent montrer à eux seuls.
Surveillance GPU et S.M.A.R.T.
Surveillez l'utilisation des GPU Nvidia, AMD et Intel ainsi que les données de santé des disques S.M.A.R.T. pour détecter la dégradation matérielle avant qu'elle ne provoque des pannes.
Pourquoi exécuter Beszel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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