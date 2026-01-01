Alternative open source à Zapier pour connecter des applications et automatiser des flux de travail sans coder.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Automatisch
Automatisch est une plateforme d'automatisation de flux de travail open-source qui vous permet de connecter des applications et d'automatiser des tâches répétitives grâce à une interface visuelle sans code. À l'instar de Zapier ou Make, vous créez des flux qui déclenchent des actions entre différents services — mais avec Automatisch, toutes vos données et votre logique d'automatisation restent sur votre propre serveur, sans tarification par tâche ni limites d'utilisation.
L'auto-hébergement d'Automatisch signifie que vos identifiants API, vos données de flux de travail et votre logique métier ne quittent jamais votre infrastructure. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage des flux de travail, Redis pour la mise en file d'attente des tâches, et un processus de travail dédié pour une exécution fiable en arrière-plan. Connectez-vous avec les identifiants par défaut et modifiez-les immédiatement depuis les paramètres.
Caractéristiques principales de Automatisch
Constructeur de flux visuel
Créez des flux de travail d'automatisation en connectant des déclencheurs et des actions dans une interface glisser-déposer sans écrire de code.
Intégrations d'applications
Connectez-vous à des services populaires tels que Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio, et bien d'autres grâce à des connecteurs intégrés.
Déclencheurs Webhook
Lancez des workflows à partir d'événements externes à l'aide de webhooks entrants pour une automatisation en temps réel depuis n'importe quelle source.
Logique conditionnelle
Ajoutez des filtres et des conditions aux workflows afin que les actions ne s'exécutent que lorsque des critères spécifiques sont remplis.
Processus d'arrière-plan
Un processus de travailleur dédié assure l'exécution fiable des tâches d'automatisation de longue durée et planifiées.
Pourquoi exécuter Automatisch sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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