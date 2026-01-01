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Plateforme low-code open source pour créer des outils internes, des interfaces d'administration et des tableaux de bord avec la rapidité du glisser-déposer.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Appsmith

Appsmith est une plateforme low-code open source de premier plan qui permet aux développeurs de créer des outils internes personnalisés, des interfaces d'administration et des tableaux de bord en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines. Une bibliothèque de widgets par glisser-déposer, des connecteurs natifs pour plus de 25 bases de données et un support JavaScript complet pour la logique métier vous permettent de livrer des applications fonctionnelles sans construire une interface utilisateur à partir de zéro ni attendre les cycles d'ingénierie.

L'auto-hébergement d'Appsmith sur votre VPS maintient les identifiants de base de données, les clés API et les données commerciales sensibles entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur, aucune donnée ne quitte votre réseau, et un contrôle total sur les politiques d'accès, les stratégies de sauvegarde et la mise à l'échelle à mesure que votre portefeuille d'outils internes se développe.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Appsmith

Créateur visuel par glisser-déposer

Assemblez des interfaces à partir de plus de 45 widgets pré-intégrés, y compris des tableaux, des graphiques, des formulaires et des cartes, afin que les développeurs puissent produire des outils internes soignés sans écrire de code frontend.

25+ Connecteurs de base de données

Connectez-vous nativement à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch, et plus encore, ainsi qu'à toute API REST ou GraphQL, vous donnant un accès direct à l'ensemble de votre pile de données depuis une seule plateforme.

Logique métier JavaScript

Écrivez du JavaScript personnalisé à côté des composants visuels pour gérer des transformations de données complexes, la logique conditionnelle et des flux de travail en plusieurs étapes que les outils sans code ne peuvent pas exprimer.

Gestion de versions basée sur Git

Suivre les modifications du code d'application dans Git, permettant les revues de code, les retours en arrière et les flux de travail de développement collaboratif qui apportent la discipline de l'ingénierie logicielle aux outils internes.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Attribuez des autorisations granulaires au niveau de l'application, de la page et du widget afin que les bonnes personnes puissent consulter ou modifier chaque outil sans exposer les opérations sensibles à l'ensemble de l'organisation.

Pourquoi exécuter Appsmith sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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