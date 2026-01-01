Appsmith est une plateforme low-code open source de premier plan qui permet aux développeurs de créer des outils internes personnalisés, des interfaces d'administration et des tableaux de bord en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines. Une bibliothèque de widgets par glisser-déposer, des connecteurs natifs pour plus de 25 bases de données et un support JavaScript complet pour la logique métier vous permettent de livrer des applications fonctionnelles sans construire une interface utilisateur à partir de zéro ni attendre les cycles d'ingénierie.

L'auto-hébergement d'Appsmith sur votre VPS maintient les identifiants de base de données, les clés API et les données commerciales sensibles entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur, aucune donnée ne quitte votre réseau, et un contrôle total sur les politiques d'accès, les stratégies de sauvegarde et la mise à l'échelle à mesure que votre portefeuille d'outils internes se développe.