Déployez l'API Apprise en un clic.
Passerelle de notification REST unifiée qui envoie des alertes à plus de 120 services, y compris Slack, Discord, les e-mails et les notifications push mobiles.
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Ce que vous pouvez construire avec Apprise API
Apprise API est un microservice REST léger qui s'appuie sur la bibliothèque Apprise Notification, offrant à toute application un point de terminaison unique pour atteindre simultanément plus de 120 plateformes de notification. Au lieu de maintenir des intégrations distinctes pour Slack, Discord, PagerDuty, les e-mails et les notifications push mobiles dans chaque service que vous exploitez, vous configurez les destinations une seule fois dans Apprise API et y acheminez toutes les notifications via un seul appel HTTP.
L'auto-hébergement d'Apprise API permet de conserver la logique de routage des notifications et tous les jetons de webhook sensibles sur votre propre infrastructure plutôt que de passer par un agrégateur tiers. Le mode de configuration avec état assure la persistance de vos points de terminaison de notification et de vos modèles même après les redémarrages, tandis que l'interface web intégrée vous permet de tester et de gérer les destinations sans écrire de code.
Caractéristiques principales de Apprise API
Plus de 120 services de notification
Atteignez Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, les e-mails et des dizaines d'autres services via une API unifiée unique, éliminant le besoin de maintenir des intégrations distinctes par service.
Configuration avec état
Stockez les points de terminaison et les modèles de notification de manière persistante afin de pouvoir les référencer par balise dans plusieurs applications sans répéter les détails de connexion à chaque requête.
Balises et Routage
Organisez les destinations de notification en groupes nommés et envoyez des alertes ciblées au bon public — aux ingénieurs d'astreinte, à un canal d'équipe spécifique, ou à tous les canaux à la fois — avec un seul paramètre de balise.
Interface Web intégrée
Configurez, testez et gérez les points de terminaison de notification via une interface utilisateur basée sur un navigateur, afin que les non-développeurs puissent configurer de nouvelles destinations sans toucher directement à l'API REST.
Support des pièces jointes
Envoyez des fichiers, des images et des extraits de journaux avec les messages de notification, rendant les alertes plus exploitables en incluant les preuves nécessaires pour diagnostiquer et réagir immédiatement.
Pourquoi exécuter Apprise API sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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