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Boîte à outils d'analyse de contenu open source qui détecte et extrait les métadonnées et le texte de plus d'un millier de types de fichiers.

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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Tika

Apache Tika est un framework de détection et d'analyse de contenu qui expose une API REST unique pour l'extraction de texte, de métadonnées et de structure à partir de plus de mille formats de fichiers, y compris PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, images, audio, vidéo et fichiers d'archive. Au lieu d'intégrer des dizaines de bibliothèques d'analyse par format, les applications envoient des octets bruts à Tika Server et reçoivent une sortie normalisée.

L'auto-hébergement de Tika Server sur votre propre VPS permet de conserver le contenu des documents sur une infrastructure que vous contrôlez — ce qui est crucial pour les contrats confidentiels, les dossiers internes et les données réglementées — tout en éliminant les frais par document et les limites de débit imposés par les API d'extraction hébergées. L'image complète est fournie avec Tesseract OCR et GDAL, ce qui rend les PDF numérisés et les fichiers image consultables dès la première utilisation.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Tika

Plus de mille formats

Analysez les formats PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, les images, l'audio, la vidéo et des dizaines de formats d'archive via une interface REST cohérente.

OCR intégré

L'image complète inclut Tesseract avec les packs linguistiques anglais, français, allemand, italien et espagnol afin que les PDF numérisés et les fichiers image produisent du texte consultable sans services supplémentaires.

Serveur API REST

Les points de terminaison pour l'extraction de texte, les métadonnées, la détection de langue et l'identification du type MIME permettent à n'importe quel backend d'intégrer le traitement de documents avec une simple requête HTTP POST.

Détection de la langue

Identifier automatiquement la langue de tout texte extrait, permettant l'indexation de recherche en aval, la traduction et les pipelines de routage sans regrouper de bibliothèques supplémentaires.

Pipeline prêt

Sert d'étape d'extraction pour les plateformes de recherche, l'ingestion RAG, les flux de travail d'e-discovery et les systèmes de préservation numérique qui nécessitent un texte normalisé à partir de documents hétérogènes.

Pourquoi exécuter Apache Tika sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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