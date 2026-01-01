Déployez Apache StreamPark en un clic.
Cadre de développement d'applications de streaming tout-en-un et plateforme de calcul en temps réel native du cloud pour Apache Flink et Spark.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache StreamPark
Apache StreamPark est un projet Apache de haut niveau qui unifie le cycle de vie complet des applications de traitement de flux en temps réel basées sur Apache Flink et Apache Spark. Il associe un framework axé sur les développeurs, composé d'API et de connecteurs pré-intégrés, à une console d'opérations cloud-native pour la compilation, le déploiement, la surveillance et la mise à l'échelle des tâches de streaming à partir d'une interface utilisateur web unique.
L'auto-hébergement de StreamPark sur votre propre VPS maintient les artefacts de tâches Flink, l'historique de déploiement et les métadonnées opérationnelles sous votre contrôle tout en éliminant le coût et la complexité de l'exécution d'un plan de contrôle de traitement de flux séparé sur un hyperscaler.
Caractéristiques principales de Apache StreamPark
Flink et Spark unifiés
Développer, déployer et opérer des tâches de streaming Apache Flink et Apache Spark depuis une console unique avec prise en charge de plusieurs versions d'exécution.
Création de tâches dans le navigateur
Développez des applications Flink SQL et basées sur JAR dans un éditeur web avec coloration syntaxique, gestion des dépendances et historique des versions.
Déploiement en un clic
Lancez des tâches vers Standalone, YARN sur Hadoop 2.x/3.x, ou des clusters Kubernetes directement depuis la plateforme sans quitter le navigateur.
Surveillance intégrée
Suivez les tâches en cours, les points de contrôle, les points de sauvegarde et les événements d'échec grâce à des tableaux de bord d'état en temps réel et des intégrations d'alertes.
Vaste écosystème de connecteurs
Expédiez plus rapidement grâce à des connecteurs préintégrés pour Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse et d'autres systèmes de big data et de ML.
Pourquoi exécuter Apache StreamPark sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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