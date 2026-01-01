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Passerelle API native Java haute performance pour le proxy de service, la conversion de protocole et la gouvernance des API à grande échelle.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache ShenYu

Apache ShenYu est une passerelle API open source, native Java, conçue pour les environnements de microservices qui exigent un débit élevé et une faible latence. Elle agit comme un point d'entrée unifié pour le routage, la conversion de protocole et la gouvernance du trafic à travers les services basés sur Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket, et plus encore. Une architecture de plugins échangeables à chaud vous permet d'activer ou de désactiver les politiques de contrôle du trafic — limitation de débit, authentification, WAF, coupe-circuit — sans redémarrer la passerelle.

La console d'administration fournie offre à votre équipe une visibilité en temps réel et un contrôle dynamique sur les règles de routage, les sélecteurs et les permissions système via un tableau de bord basé sur un navigateur. L'auto-hébergement de ShenYu sur votre propre VPS maintient le trafic API au sein de votre infrastructure, élimine les coûts de sortie cloud par requête et vous permet d'appliquer des politiques de gouvernance sans dépendre d'un service de passerelle API géré.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache ShenYu

Extensions échangeables à chaud

Activer, désactiver ou reconfigurer les plugins de trafic — limitation de débit, authentification, WAF, et plus encore — à l'exécution sans redémarrer la passerelle ni interrompre le trafic en direct.

Prise en charge multi-protocole

Proxy les requêtes Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket et MQTT à partir d'un point d'entrée de passerelle unique.

Contrôle dynamique du trafic

Définissez des sélecteurs et des règles de routage via l'interface utilisateur d'administration qui prennent effet immédiatement, donnant aux équipes d'exploitation un contrôle précis sur l'amont qui reçoit chaque requête.

Observabilité intégrée

Le traçage distribué, l'exportation de métriques et les intégrations de journalisation structurée vous offrent une visibilité de bout en bout sur la latence des API et les taux d'erreur sur tous les services proxifiés.

Authentification OAuth 2.0 et JWT

Sécurisez les API avec OAuth 2.0, la validation de jetons JWT ou la vérification de signature personnalisée au niveau de la passerelle avant que les requêtes n'atteignent vos services backend.

Pourquoi exécuter Apache ShenYu sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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