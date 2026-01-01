Déploiement d'Apache ShenYu en un clic.
Passerelle API native Java haute performance pour le proxy de service, la conversion de protocole et la gouvernance des API à grande échelle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache ShenYu
Apache ShenYu est une passerelle API open source, native Java, conçue pour les environnements de microservices qui exigent un débit élevé et une faible latence. Elle agit comme un point d'entrée unifié pour le routage, la conversion de protocole et la gouvernance du trafic à travers les services basés sur Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket, et plus encore. Une architecture de plugins échangeables à chaud vous permet d'activer ou de désactiver les politiques de contrôle du trafic — limitation de débit, authentification, WAF, coupe-circuit — sans redémarrer la passerelle.
La console d'administration fournie offre à votre équipe une visibilité en temps réel et un contrôle dynamique sur les règles de routage, les sélecteurs et les permissions système via un tableau de bord basé sur un navigateur. L'auto-hébergement de ShenYu sur votre propre VPS maintient le trafic API au sein de votre infrastructure, élimine les coûts de sortie cloud par requête et vous permet d'appliquer des politiques de gouvernance sans dépendre d'un service de passerelle API géré.
Caractéristiques principales de Apache ShenYu
Extensions échangeables à chaud
Activer, désactiver ou reconfigurer les plugins de trafic — limitation de débit, authentification, WAF, et plus encore — à l'exécution sans redémarrer la passerelle ni interrompre le trafic en direct.
Prise en charge multi-protocole
Proxy les requêtes Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket et MQTT à partir d'un point d'entrée de passerelle unique.
Contrôle dynamique du trafic
Définissez des sélecteurs et des règles de routage via l'interface utilisateur d'administration qui prennent effet immédiatement, donnant aux équipes d'exploitation un contrôle précis sur l'amont qui reçoit chaque requête.
Observabilité intégrée
Le traçage distribué, l'exportation de métriques et les intégrations de journalisation structurée vous offrent une visibilité de bout en bout sur la latence des API et les taux d'erreur sur tous les services proxifiés.
Authentification OAuth 2.0 et JWT
Sécurisez les API avec OAuth 2.0, la validation de jetons JWT ou la vérification de signature personnalisée au niveau de la passerelle avant que les requêtes n'atteignent vos services backend.
Pourquoi exécuter Apache ShenYu sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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