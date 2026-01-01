Déployez Apache Pinot en un clic.
Base de données OLAP distribuée en temps réel, conçue pour des analyses en moins d'une seconde sur les données de streaming et par lots à très grande échelle.
Sélectionnez un forfait VPS pour Apache Pinot
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Pinot
Apache Pinot est un entrepôt de données OLAP distribué en temps réel, développé chez LinkedIn et utilisé en production par Uber, Stripe, Walmart, Target et Slack pour alimenter des analyses orientées utilisateur sur des milliards d'événements. Il ingère des données provenant de sources de streaming telles que Kafka et Kinesis ainsi que de sources par lots comme S3 et HDFS, et répond aux requêtes SQL en quelques millisecondes, même avec des milliers d'utilisateurs simultanés.
L'auto-hébergement de Pinot sur votre propre VPS maintient la latence des requêtes, les politiques de rétention et la configuration des locataires sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le contrôleur Pinot est livré avec une console web intégrée pour la gestion des schémas, la configuration des tables et l'exploration SQL ad hoc.
Caractéristiques principales de Apache Pinot
Requêtes SQL inférieures à la seconde
Le stockage en colonnes avec des index en étoile, inversés et de plage offre une latence de requête p99 en millisecondes sur des milliards de lignes.
Ingestion en temps réel et par lots
Les connecteurs natifs pour Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS et JDBC vous permettent de mélanger des données de streaming et historiques au sein d'une seule table.
Haute concurrence
Conçu pour des milliers de requêtes par seconde à partir de tableaux de bord destinés aux utilisateurs et de produits d'analyse internes sans précalcul.
Console de requête intégrée
Le contrôleur Pinot fournit une interface utilisateur web pour parcourir les tables, exécuter des requêtes SQL ad hoc, et gérer les schémas, les segments et les locataires.
Fusionner et dédupliquer les tables
Les upserts de clé primaire et les mises à jour partielles rendent Pinot adapté à la capture de données modifiées et aux flux d'événements mutables, et non pas uniquement aux journaux en mode ajout seul.
Pourquoi exécuter Apache Pinot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.