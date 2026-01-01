Jusqu'à 69% de réduction sur Apache Pinot

Déployez Apache Pinot en un clic.

Base de données OLAP distribuée en temps réel, conçue pour des analyses en moins d'une seconde sur les données de streaming et par lots à très grande échelle.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99 MAD /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Apache Pinot en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour Apache Pinot

63 % de réduction
KVM 1
170,99 MAD
62,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99 MAD
82,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99 MAD
113,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99 MAD
227,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99 MAD
62,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99 MAD
82,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99 MAD
113,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99 MAD
227,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Pinot

Apache Pinot est un entrepôt de données OLAP distribué en temps réel, développé chez LinkedIn et utilisé en production par Uber, Stripe, Walmart, Target et Slack pour alimenter des analyses orientées utilisateur sur des milliards d'événements. Il ingère des données provenant de sources de streaming telles que Kafka et Kinesis ainsi que de sources par lots comme S3 et HDFS, et répond aux requêtes SQL en quelques millisecondes, même avec des milliers d'utilisateurs simultanés.

L'auto-hébergement de Pinot sur votre propre VPS maintient la latence des requêtes, les politiques de rétention et la configuration des locataires sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le contrôleur Pinot est livré avec une console web intégrée pour la gestion des schémas, la configuration des tables et l'exploration SQL ad hoc.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Pinot

Requêtes SQL inférieures à la seconde

Le stockage en colonnes avec des index en étoile, inversés et de plage offre une latence de requête p99 en millisecondes sur des milliards de lignes.

Ingestion en temps réel et par lots

Les connecteurs natifs pour Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS et JDBC vous permettent de mélanger des données de streaming et historiques au sein d'une seule table.

Haute concurrence

Conçu pour des milliers de requêtes par seconde à partir de tableaux de bord destinés aux utilisateurs et de produits d'analyse internes sans précalcul.

Console de requête intégrée

Le contrôleur Pinot fournit une interface utilisateur web pour parcourir les tables, exécuter des requêtes SQL ad hoc, et gérer les schémas, les segments et les locataires.

Fusionner et dédupliquer les tables

Les upserts de clé primaire et les mises à jour partielles rendent Pinot adapté à la capture de données modifiées et aux flux d'événements mutables, et non pas uniquement aux journaux en mode ajout seul.

Pourquoi exécuter Apache Pinot sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma est un magnifique outil de surveillance auto-hébergé

Déployer
Alerta

Alerta

Plateforme open source de gestion d'alertes pour la consolidation des alertes de supervision

Déployer
Apache Druid

Apache Druid

Base de données analytique en temps réel pour les requêtes OLAP infrasecondes sur les données d'événements en continu

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.