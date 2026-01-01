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100 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Guacamole

Apache Guacamole est une passerelle de bureau à distance sans client qui vous permet d'accéder aux serveurs RDP, VNC, SSH et Telnet depuis n'importe quel navigateur web moderne — sans plugins, sans logiciel client natif et sans configuration par appareil. Le navigateur gère le rendu tandis qu'un démon côté serveur traduit les protocoles, rendant l'accès à distance aussi simple que l'ouverture d'une URL.

L'auto-hébergement de Guacamole sur votre propre VPS transforme votre serveur en un hôte de saut central pour la gestion des machines distantes partout dans le monde. La gestion des utilisateurs intégrée, les journaux d'audit et le partage de connexion le rendent tout aussi utile pour les administrateurs solitaires et les petites équipes, tout en gardant chaque identifiant et chaque session sous votre contrôle direct.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Guacamole

Accès navigateur sans client

Connectez-vous à n'importe quel hôte RDP, VNC, SSH ou Telnet directement depuis un onglet de navigateur — aucun logiciel client, aucun plugin, aucune solution de contournement de pare-feu.

Prise en charge multi-protocole

Les adaptateurs intégrés pour RDP, VNC, SSH, Telnet et Kubernetes répondent aux besoins quotidiens des administrateurs, des développeurs et des équipes de sécurité.

Identifiants centralisés

Stockez les mots de passe des serveurs, les clés SSH et les certificats une seule fois dans Guacamole et accordez l'accès aux utilisateurs sans jamais partager les secrets sous-jacents.

Gestion des utilisateurs et des groupes

Les permissions basées sur les rôles, l'intégration LDAP et SAML, et les règles d'accès par connexion maintiennent les grandes équipes organisées à mesure que l'inventaire des connexions s'accroît.

Enregistrement de session et audit

L'enregistrement de session facultatif et les journaux d'activité détaillés permettent de vérifier facilement qui s'est connecté où et ce qu'ils ont fait.

Pourquoi exécuter Apache Guacamole sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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