Déployez Apache Guacamole en un clic.
Passerelle de bureau à distance sans client pour accéder aux connexions RDP, SSH, VNC et Telnet directement depuis votre navigateur web.
Sélectionnez un forfait VPS pour Apache Guacamole
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Guacamole
Apache Guacamole est une passerelle de bureau à distance sans client qui vous permet d'accéder aux serveurs RDP, VNC, SSH et Telnet depuis n'importe quel navigateur web moderne — sans plugins, sans logiciel client natif et sans configuration par appareil. Le navigateur gère le rendu tandis qu'un démon côté serveur traduit les protocoles, rendant l'accès à distance aussi simple que l'ouverture d'une URL.
L'auto-hébergement de Guacamole sur votre propre VPS transforme votre serveur en un hôte de saut central pour la gestion des machines distantes partout dans le monde. La gestion des utilisateurs intégrée, les journaux d'audit et le partage de connexion le rendent tout aussi utile pour les administrateurs solitaires et les petites équipes, tout en gardant chaque identifiant et chaque session sous votre contrôle direct.
Caractéristiques principales de Apache Guacamole
Accès navigateur sans client
Connectez-vous à n'importe quel hôte RDP, VNC, SSH ou Telnet directement depuis un onglet de navigateur — aucun logiciel client, aucun plugin, aucune solution de contournement de pare-feu.
Prise en charge multi-protocole
Les adaptateurs intégrés pour RDP, VNC, SSH, Telnet et Kubernetes répondent aux besoins quotidiens des administrateurs, des développeurs et des équipes de sécurité.
Identifiants centralisés
Stockez les mots de passe des serveurs, les clés SSH et les certificats une seule fois dans Guacamole et accordez l'accès aux utilisateurs sans jamais partager les secrets sous-jacents.
Gestion des utilisateurs et des groupes
Les permissions basées sur les rôles, l'intégration LDAP et SAML, et les règles d'accès par connexion maintiennent les grandes équipes organisées à mesure que l'inventaire des connexions s'accroît.
Enregistrement de session et audit
L'enregistrement de session facultatif et les journaux d'activité détaillés permettent de vérifier facilement qui s'est connecté où et ce qu'ils ont fait.
Pourquoi exécuter Apache Guacamole sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.