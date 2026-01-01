Déployez Annif en un clic.
Boîte à outils multilingue d'indexation matière automatisée pour les bibliothèques, les archives, les musées et les flux de travail de recherche.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Annif
Annif est une boîte à outils open source de la Bibliothèque nationale de Finlande qui attribue automatiquement des termes sujets aux documents. Il combine des backends lexicaux, statistiques et d'apprentissage automatique, y compris TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et des modèles d'ensemble, afin que les catalogueurs puissent choisir ou empiler les algorithmes qui conviennent le mieux à chaque collection et langue.
L'auto-hébergement d'Annif sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des corpus d'entraînement, des vocabulaires contrôlés et des métadonnées bibliographiques, au lieu de les envoyer à un service d'indexation tiers. Le conteneur expose une REST API et une interface utilisateur basée sur un navigateur pour tester des projets, de sorte que l'intégration d'Annif dans les pipelines de catalogage existants ou la création de clients personnalisés ne nécessite que des appels HTTP.
Caractéristiques principales de Annif
Plusieurs backends d'indexation
Choisissez entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et stwfsapy, ou combinez-les en ensembles optimisés pour chaque langue et collection.
Support multilingue
Les analyseurs configurables gèrent le finnois, le suédois, l'anglais, l'allemand et d'autres langues via les analyseurs morphologiques Snowball, Voikko et les pipelines spaCy.
REST API et UI web
L'interface utilisateur de navigateur intégrée vous permet d'expérimenter des projets, tandis que le point de terminaison REST documenté par OpenAPI intègre Annif aux outils de catalogage existants.
Vocabulaires contrôlés
Chargez des vocabulaires SKOS, TSV ou CSV tels que YSO, LCSH ou votre propre thésaurus afin que les suggestions restent alignées avec les fichiers d'autorité.
CLI pour l'entraînement et l'évaluation
Gérer les projets, entraîner des modèles et évaluer la précision et le rappel par rapport à des corpus de référence avec une interface de ligne de commande scriptable.
Pourquoi exécuter Annif sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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