Déployez AiToEarn en un clic.
Agent de marketing de contenu IA open-source pour les entreprises individuelles, les créateurs et les marques, afin de publier sur plus de 12 plateformes sociales.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AiToEarn
AiToEarn est un agent de marketing de contenu IA open-source qui aide les créateurs, les entreprises individuelles et les marques à générer, planifier et distribuer du contenu sur Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest et LinkedIn à partir d'une interface unique.
L'auto-hébergement d'AiToEarn sur votre propre VPS garde les jetons de compte, les médias générés et les analyses de publication sous votre contrôle, supprime les frais SaaS basés sur le nombre de sièges, et vous permet d'intégrer vos propres fournisseurs d'IA et vos identifiants Relay pour OAuth sans avoir à vous enregistrer en tant que développeur sur chaque plateforme.
Caractéristiques principales de AiToEarn
Publication multi-plateforme
Publiez des vidéos, des articles et des publications sur plus de 12 réseaux, dont Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X et LinkedIn, à partir d'un flux de travail partagé.
Génération de contenu par IA
Un agent IA intégré génère du contenu, développe ou réécrit des brouillons, et produit des images et de courtes vidéos adaptés à chaque plateforme cible.
OAuth via Relay
Connectez chaque plateforme prise en charge avec une seule clé API via le service de relais AiToEarn — aucun compte développeur par plateforme n'est requis.
MCP & Agent prêt
Le support natif du protocole MCP vous permet de piloter AiToEarn depuis Claude, Cursor et d'autres runtimes d'agents via les mêmes APIs que l'UI web utilise.
Stockage auto-hébergé
Comprend un magasin d'objets compatible S3 intégré, un ensemble de répliques MongoDB et un cache Redis afin que tous les médias, comptes et files d'attente restent sur votre VPS.
Pourquoi exécuter AiToEarn sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.