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Centre de commande open-source pour votre agent IA Hermes — chat, mémoire, compétences, terminal et fichiers dans une seule interface.

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2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Hermes Workspace

Hermes Workspace est une interface utilisateur web open-source qui transforme l'agent IA Hermes (par NousResearch) en un centre de commande complet. Il réunit un chat multi-modèle, une mémoire persistante, un catalogue de plus de 100 compétences, un terminal intégré natif au navigateur, et un Conductor pour orchestrer des sous-agents parallèles — le tout dans une seule interface auto-hébergée.

L'auto-hébergement de Hermes Workspace sur votre VPS signifie que vos conversations, la mémoire de l'agent et vos identifiants restent sur votre propre infrastructure. Vous avez un contrôle total sur le fournisseur d'IA que vous utilisez (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, et plus encore), sans frais par message et sans que vos données ne quittent votre serveur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Hermes Workspace

Chat multi-modèle

Basculez entre les modèles locaux Claude, GPT, Gemini, Ollama et tout point de terminaison compatible OpenAI en pleine conversation sans perdre le contexte.

Mémoire persistante & 100+ compétences

L'agent se souvient d'une session à l'autre et peut puiser dans un vaste catalogue de compétences. Parcourez et modifiez la mémoire et les compétences en direct depuis l'interface utilisateur.

Terminal intégré

Exécutez des commandes directement dans l'espace de travail avec un pty natif du navigateur en couleur — sans passer à une session SSH distincte.

Orchestrateur — Agents parallèles

Déployez et surveillez plusieurs sous-agents en parallèle avec l'orchestrateur de mission Conductor et la grille de travailleurs en direct.

PWA Mobile-First

Parité complète des fonctionnalités sur ordinateur de bureau, tablette et téléphone. Installez sur votre écran d'accueil et utilisez avec les notifications push.

Propriété des données auto-hébergées

Toutes les sessions d'agent, la mémoire et les identifiants API restent sur votre VPS, sans limites d'utilisation et sans partage de données avec des tiers.

Pourquoi exécuter Hermes Workspace sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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