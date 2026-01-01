Marketing app templates

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Hostinger šablonų DUK
Kas yra rinkodaros programėlių šablonai?
Rinkodaros programėlių šablonai yra iš anksto sukurti žiniatinklio programėlių maketai, skirti kurti įrankius, padedančius planuoti, kurti ir valdyti rinkodaros veiklą – nuo socialinių tinklų planavimo priemonių ir turinio kalendorių iki UTM kūrimo priemonių ir tinklaraščio įrašų generatorių. Jie suteikia pradinę struktūrą, kurią galima pritaikyti ir valdyti naudojant integruotą DI kūrimo įrankį – nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų ar techninių nustatymų, kad būtų galima kurti savo rinkodaros įrankius.
Kokio tipo rinkodaros programėles galiu kurti naudojant šiuos šablonus?
Rinkodaros programėlių šablonus galima naudoti kuriant socialinių tinklų planuokles, turinio kalendorius, UTM kūrimo įrankius, tinklaraščio įrašų generatorius, skelbimų tekstų generatorius, el. laiškų sekų kūrimo įrankius ir daugiau. Jie tinka tiek tavo rinkodaros veiklai valdyti, tiek rinkodaros įrankiams kurti ir siūlyti klientams.
Ar man reikia programavimo žinių, norint sukurti rinkodaros programėlę naudojant šabloną?
Nereikia jokių programavimo įgūdžių. Naudojantis Hostinger DI kūrimo įrankiu, gali redaguoti šablonus tiesiog aprašant norimus pakeitimus. DI sugeneruos ir atnaujins tavo web programėlę pagal minėtus nurodymus.
Kaip greitai galiu sukurti programėlę naudojant rinkodaros šabloną?
Gali sukurti web programėlę per kelias minutes ir ją patobulinti per kelias valandas, priklausomai nuo to, kiek nori ją redaguoti. Šablonas suteikia pradinę struktūrą, o DI padeda generuoti funkcijas ir koreguoti matomą vaizdą.
Ar galiu užsidirbti iš sukurtų rinkodaros programėlių?
Rinkodaros įrankiai yra ypač vertingi įmonėms ir laisvai samdomiems specialistams, kuriems reikia supaprastinti savo darbo procesą – naudok juos savo rinkodaros veiklai ir nebemokėk už brangius trečiųjų šalių įrankius, arba ženk dar toliau ir siūlyk savo programėlę kaip mokamą paslaugą klientams, pridedant naują pajamų srautą savo verslui.