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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

Hostinger šablonų DUK

CRM programų šablonai – tai iš anksto sukurti web programų maketai, skirti įrankiams, padedantiems valdyti klientų ryšius, sekti potencialius klientus ir organizuoti pardavimų veiklą, kurti – nuo kontaktų tvarkyklių ir sandorių stebėjimo iki klientų portalų ir pardavimų skydelių. Jie suteikia pradinę struktūrą, kurią galima visiškai pritaikyti pagal verslo poreikius, kad galėtum sukurti savo CRM sprendimą be programavimo ar techninių nustatymų.

CRM šablonus galima naudoti kuriant kontaktų tvarkykles, potencialių klientų stebėjimo sistemas, pardavimų srautus, klientų portalus, sandorių ataskaitų suvestines, priminimų apie tolesnius veiksmus įrankius ir daugiau. Jie tinka tiek tavo klientų komunikacijai valdyti, tiek CRM sprendimams kurti ir siūlyti klientams.

Nereikia jokių programavimo įgūdžių. Naudojantis Hostinger DI kūrimo įrankiu gali redaguoti šablonus tiesiog aprašant norimus pakeitimus. DI sugeneruos ir atnaujins tavo web programėlę pagal minėtus nurodymus.

Gali sukurti visiškai veikiančią web programėlę per kelias minutes ir ją patobulinti per kelias valandas, priklausomai nuo to, kiek redagavimo norima. Šablonas suteikia pradinę struktūrą, o DI padeda generuoti funkcijas ir koreguoti matomą vaizdą.

Taip. CRM įrankiai yra labai paklausūs tarp mažų įmonių ir laisvai samdomų darbuotojų, kuriems reikia paprasto būdo valdyti savo klientus. Sukurk savo CRM ir nebemokėk už brangias platformas – arba ženk dar toliau ir siūlyk savo pritaikytą CRM kaip mokamą paslaugą klientams ir pridėk naują pajamų srautą savo verslui.

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