CRM app templates
Hostinger šablonų DUK
Kas yra CRM programėlių šablonai?
CRM programų šablonai – tai iš anksto sukurti web programų maketai, skirti įrankiams, padedantiems valdyti klientų ryšius, sekti potencialius klientus ir organizuoti pardavimų veiklą, kurti – nuo kontaktų tvarkyklių ir sandorių stebėjimo iki klientų portalų ir pardavimų skydelių. Jie suteikia pradinę struktūrą, kurią galima visiškai pritaikyti pagal verslo poreikius, kad galėtum sukurti savo CRM sprendimą be programavimo ar techninių nustatymų.
Kokio tipo CRM programas galiu kurti naudojant šiuos šablonus?
CRM šablonus galima naudoti kuriant kontaktų tvarkykles, potencialių klientų stebėjimo sistemas, pardavimų srautus, klientų portalus, sandorių ataskaitų suvestines, priminimų apie tolesnius veiksmus įrankius ir daugiau. Jie tinka tiek tavo klientų komunikacijai valdyti, tiek CRM sprendimams kurti ir siūlyti klientams.
Ar man reikia programavimo žinių, norint sukurti CRM programėlę naudojant šabloną?
Nereikia jokių programavimo įgūdžių. Naudojantis Hostinger DI kūrimo įrankiu gali redaguoti šablonus tiesiog aprašant norimus pakeitimus. DI sugeneruos ir atnaujins tavo web programėlę pagal minėtus nurodymus.
Kaip greitai galiu sukurti programėlę naudojant CRM šabloną?
Gali sukurti visiškai veikiančią web programėlę per kelias minutes ir ją patobulinti per kelias valandas, priklausomai nuo to, kiek redagavimo norima. Šablonas suteikia pradinę struktūrą, o DI padeda generuoti funkcijas ir koreguoti matomą vaizdą.
Ar galiu užsidirbti pinigų iš sukurtų CRM programų?
Taip. CRM įrankiai yra labai paklausūs tarp mažų įmonių ir laisvai samdomų darbuotojų, kuriems reikia paprasto būdo valdyti savo klientus. Sukurk savo CRM ir nebemokėk už brangias platformas – arba ženk dar toliau ir siūlyk savo pritaikytą CRM kaip mokamą paslaugą klientams ir pridėk naują pajamų srautą savo verslui.