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Švietimo programėlių šablonai

Nesvarbu, ar norite sukurti asmeninę mokymosi priemonę, ar paleisti mokamą mokymosi platformą savo mokiniams, pradėkite nuo pritaikomų šablonų ir per kelias minutes pereikite nuo idėjos prie veikiančios programėlės.
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Quiz maker (clean)

Quiz maker (retro)

Quiz maker (retro)

Hostinger šablonų DUK

Edukacinių programėlių šablonai yra iš anksto sukurti žiniatinklio programėlių maketai, skirti kurti įrankius, padedančius žmonėms mokytis, praktikuotis ir lavinti naujus įgūdžius – nuo ​​viktorinų kūrimo priemonių ir kortelių įrankių iki kalbų mokymosi programėlių ir kursų platformų. Jie suteikia pradinę struktūrą, kurią galima pritaikyti ir valdyti naudojant integruotą DI kūrimo įrankį – nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų ar techninių nustatymų, kad būtų galima kurti savo mokymosi programėles ir švietimo įrankius.

Švietimo programėlių šablonus galima naudoti kuriant viktorinų generatorius, kortelių įrankius, kalbų mokymosi programėles, viktorinų žaidimus, mokymosi planuotojus, kursų platformas ir kt. Jie tinka asmeniniams mokymosi projektams, taip pat mokymosi priemonių kūrimui ir siūlymui studentams, bendruomenėms ar klientams.

Nereikia jokių programavimo įgūdžių. Naudojantis Hostinger DI kūrimo įrankiu gali redaguoti šablonus tiesiog aprašant norimus pakeitimus. DI sugeneruos ir atnaujins tavo web programėlę pagal minėtus nurodymus.

Galite sukurti veikiančią žiniatinklio programėlę per kelias minutes ir ją patobulinti per kelias valandas, priklausomai nuo to, kiek norite ją pritaikyti. Šablonas suteikia pradinę struktūrą, o dirbtinis intelektas padeda generuoti funkcijas ir koreguoti sąsają.

Taip. Švietimo priemonės puikiai tinka monetizavimui – žmonės nori mokėti už priemones, kurios iš tiesų padeda jiems mokytis. Kai jūsų programėlė bus paleista, galėsite imti mokestį už prieigą, prijungti ją prie „Google AdSense“ arba pasiūlyti ją kaip mokamą išteklių savo mokiniams, auditorijai ar klientams kaip papildomą pajamų šaltinį.

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