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Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
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Hostinger šablonų DUK

Generatorių programėlių šablonai yra iš anksto sukurti žiniatinklio programėlių maketai, skirti kurti įrankius, kurie kuria turinį, idėjas ar rezultatus pagal naudotojų įvestis – nuo ​​vardų generatorių ir biografijų rašytojų iki idėjų įrankių ir turinio kūrėjų. Jie suteikia pradinę struktūrą, kurią galima pritaikyti ir valdyti naudojant integruotą DI kūrimo įrankį – nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų ar techninių nustatymų, kad būtų galima kurti savo generatorių įrankius.

Generatorių programėlių šablonus galima naudoti kuriant vardų generatorius, profilio aprašytojus, idėjų generavimo įrankius, produktų aprašymų generatorius, motyvacinio laiško įrankius, receptų pasiūlymus ir daugiau. Jie tinka asmeniniams projektams, taip pat generatorių įrankių kūrimui ir siūlymui jūsų auditorijai ar klientams.

Nereikia jokių programavimo įgūdžių. Naudojantis Hostinger DI kūrimo įrankiu, gali redaguoti šablonus tiesiog aprašant norimus pakeitimus. DI sugeneruos ir atnaujins tavo web programėlę pagal minėtus nurodymus.

Gali sukurti web programėlę per kelias minutes ir ją patobulinti per kelias valandas, priklausomai nuo to, kiek nori ją redaguoti. Šablonas suteikia pradinę struktūrą, o DI padeda generuoti funkcijas ir koreguoti matomą vaizdą.

Taip. Generavimo įrankiai ypač tinka monetizavimui – nišiniai generatoriai pritraukia labai tikslinę auditoriją, kuri grįžta nuolat. Kai tavo programėlė bus paleista, galėsi imti mokestį už prieigą, prijungti ją prie Google AdSense arba integruoti ją į esamą verslą kaip papildomą pajamų šaltinį.

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Kurk pilnai veikiančias svetaines ir programas tiesiog susirašinėjant su DI.

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