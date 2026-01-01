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Calculator and converter app templates

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Hostinger šablonų DUK

Skaičiuotuvų ir keitiklių programėlių šablonai yra iš anksto sukurti žiniatinklio programėlių maketai, skirti kurti įrankius, atliekančius skaičiavimus, konvertavimą ir įvertinimus pagal naudotojo įvestį – nuo ​​hipotekos skaičiuoklių ir KMI įrankių iki vienetų ir temperatūros keitiklių. Jie suteikia pradinę struktūrą, kurią galima pritaikyti ir valdyti naudojant integruotą DI kūrimo įrankį – nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų ar techninių nustatymų, kad galėtum kurti savo skaičiuotuvus ir keitiklių įrankius.

Skaičiuoklių ir konvertavimo programų šablonai tinka hipotekos skaičiuoklėms, KMI stebėjimo įrankiams, kalorijų skaičiuoklėms, pelno maržos skaičiuoklėms, kainų pasiūlymų įrankiams, vienetų konverteriams, temperatūros konverteriams ir dar daugiau. Jie tinkami tiek asmeniniam naudojimui, tiek naudingų įrankių įterpimui į svetainę ar kūrimui klientams.

Nereikia jokių programavimo įgūdžių. Naudojantis Hostinger DI kūrimo įrankiu, gali redaguoti šablonus tiesiog aprašant norimus pakeitimus. DI sugeneruos ir atnaujins tavo web programėlę pagal minėtus nurodymus.

Gali sukurti veikiančią web programėlę per kelias minutes ir patobulinti ją per kelias valandas, priklausomai nuo to, kiek redagavimo norima. Šablonas suteikia pradinę struktūrą, o DI padeda generuoti funkcijas ir koreguoti bendrą programėlės vaizdą.

Taip. Skaičiuotuvai ir konverteriai yra vieni efektyviausių būdų padidinti įsitraukimą esamoje svetainėje – jie suteikia lankytojams priežastį pasilikti ilgiau ir sugrįžti. Naudojant Hostinger DI kūrimo įrankį gali susikurti ir įterpti savo skaičiuotuvą nemokant už trečiųjų šalių sprendimus.

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