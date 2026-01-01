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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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Social media post generator

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Hostinger šablonų DUK

DI ir kūrybinių programėlių šablonai yra iš anksto sukurti žiniatinklio programėlių maketai, skirti kurti įrankius, padedančius atlikti kūrybines užduotis – nuo ​​rašymo ir vaizdų generavimo iki dizaino ir turinio kūrimo. Jie suteikia pradinę struktūrą, kurią galima pritaikyti ir valdyti naudojant DI kūrimo įrankį jau integruotą į DI – nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų ar techninių nustatymų – kad būtų galima kurti savo DI asistentus, kūrybinius įrankius ir generatorius.

DI ir kūrybinių programėlių šablonus galima naudoti kuriant DI rašymo asistentus, vaizdų generatorius, dizaino įrankius, turinio kūrėjus ir daugiau. Jie tinka tiek asmeniniams projektams, tiek kūrybinių įrankių kūrimui ir siūlymui klientams ar auditorijai.

Nereikia jokių programavimo įgūdžių. Naudojantis Hostinger DI kūrimo įrankiu gali redaguoti šablonus tiesiog aprašant norimus pakeitimus. DI sugeneruos ir atnaujins tavo web programėlę pagal minėtus nurodymus.

Gali sukurti veikiančią web programėlę per kelias minutes ir patobulinti ją per kelias valandas, priklausomai nuo to, kiek redagavimo nori. Šablonas suteikia pradinę struktūrą, o DI padeda generuoti funkcijas ir koreguoti bendrą vaizdą.

Taip. Daugelis kūrėjų naudoja DI kūrimo įrankio šablonus, kad sukurtų DI paremtus įrankius, kuriuos siūlo klientams arba publikuoja savo auditorijai. Kai programa bus paskelbta, galėsi imti mokestį už prieigą, siūlyti ją kaip paslaugą arba integruoti į esamą verslą.

Nerandi reikiamo šablono?

Kurk su Horizons
Kurk pilnai veikiančias svetaines ir programas tiesiog susirašinėjant su DI.

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