Iki 69 % nuolaida Openship

Įdiek Openship vieno paspaudimo diegimu.

Atvirojo kodo, savaime talpinama diegimo platforma su integruotu CI/CD, skirta bet kokio steko diegimui į savo serverius.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Openship vieno paspaudimo diegimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Openship

„Openship“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama diegimo platforma, kuri bet kurį serverį paverčia tavo paties platforma kaip paslauga. Nukreipk ją į „Git“ saugyklą ir ji aptiks technologijų rinkinį, sukurs konteinerį, parūpins duomenų bazes, domenus ir TLS, bei įdiegs rezultatą – be jokių konfigūracijos failų ar YAML, kuriuos reikėtų prižiūrėti. Diegimas vienu paspaudimu, peržiūros aplinkos, testavimo ir gamybos procesai bei atkūrimas vienu paspaudimu yra integruoti.

Savarankiškai talpinant „Openship“, tavo kūrimo konvejeris, programos duomenys ir infrastruktūra lieka visiškai tavo valdomuose serveriuose, be mokesčio už kiekvieną vartotoją ar priklausomybės nuo tiekėjo. Viską valdyk iš internetinės valdymo panelės, darbalaukio programos, CLI ar REST API, ir perkelk standartinius „Docker“ konteinerius tarp tiekėjų, kada tik panorėsi.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Openship savybės

Integruotas CI/CD

Tiesioginis diegimas su peržiūros aplinkomis, testavimo ir gamybos srautais ir atkūrimas vienu paspaudimu – nereikia rašyti jokių konvejerio failų.

Bet koks stekas, bet koks serveris

Galite diegti Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker arba monorepo į bet kurį VPS, dedikuotą serverį ar homelab.

Pilnai valdomas backend

Teikiama Postgres, MySQL, MongoDB ir Redis kartu su darbo procesais, WebSockets ir objektų saugykla iš vieno valdymo pulto.

Domenai ir SSL

Automatiniai HTTPS sertifikatai, pakaitos simbolių palaikymas ir neriboti domenai su automatiniu atnaujinimu, tvarkomu kiekvienam diegimui.

Trys darbo būdai

Vykdykite diegimus iš visos darbalaukio programos, komandos žiniatinklio prietaisų skydelio arba scenarijais valdomos CLI, palaikomos REST API.

Konteinerių perkeliamumas

Viskas veikia kaip standartiniai „Docker“ konteineriai, todėl gali laisvai perkelti darbo krūvius tarp tiekėjų arba savo valdomos techninės įrangos.

Kodėl verta naudoti Openship Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
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