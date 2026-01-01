Įdiek Openship vieno paspaudimo diegimu.
Atvirojo kodo, savaime talpinama diegimo platforma su integruotu CI/CD, skirta bet kokio steko diegimui į savo serverius.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Openship
„Openship“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama diegimo platforma, kuri bet kurį serverį paverčia tavo paties platforma kaip paslauga. Nukreipk ją į „Git“ saugyklą ir ji aptiks technologijų rinkinį, sukurs konteinerį, parūpins duomenų bazes, domenus ir TLS, bei įdiegs rezultatą – be jokių konfigūracijos failų ar YAML, kuriuos reikėtų prižiūrėti. Diegimas vienu paspaudimu, peržiūros aplinkos, testavimo ir gamybos procesai bei atkūrimas vienu paspaudimu yra integruoti.
Savarankiškai talpinant „Openship“, tavo kūrimo konvejeris, programos duomenys ir infrastruktūra lieka visiškai tavo valdomuose serveriuose, be mokesčio už kiekvieną vartotoją ar priklausomybės nuo tiekėjo. Viską valdyk iš internetinės valdymo panelės, darbalaukio programos, CLI ar REST API, ir perkelk standartinius „Docker“ konteinerius tarp tiekėjų, kada tik panorėsi.
Pagrindinės Openship savybės
Integruotas CI/CD
Tiesioginis diegimas su peržiūros aplinkomis, testavimo ir gamybos srautais ir atkūrimas vienu paspaudimu – nereikia rašyti jokių konvejerio failų.
Bet koks stekas, bet koks serveris
Galite diegti Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker arba monorepo į bet kurį VPS, dedikuotą serverį ar homelab.
Pilnai valdomas backend
Teikiama Postgres, MySQL, MongoDB ir Redis kartu su darbo procesais, WebSockets ir objektų saugykla iš vieno valdymo pulto.
Domenai ir SSL
Automatiniai HTTPS sertifikatai, pakaitos simbolių palaikymas ir neriboti domenai su automatiniu atnaujinimu, tvarkomu kiekvienam diegimui.
Trys darbo būdai
Vykdykite diegimus iš visos darbalaukio programos, komandos žiniatinklio prietaisų skydelio arba scenarijais valdomos CLI, palaikomos REST API.
Konteinerių perkeliamumas
Viskas veikia kaip standartiniai „Docker“ konteineriai, todėl gali laisvai perkelti darbo krūvius tarp tiekėjų arba savo valdomos techninės įrangos.
Kodėl verta naudoti Openship Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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