Įdiek ExcaliDash vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama valdymo panelė, skirta tvarkyti, valdyti ir bendradarbiauti su tavo Excalidraw piešiniais, su versijų istorija ir saugiu nuorodų bendrinimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ExcaliDash
„ExcaliDash“ yra savarankiškai valdomas „Excalidraw“ valdymo sluoksnis, kuris išsklaidytų piešinių rinkinį paverčia organizuota, ieškoma darbo erdve. Užuot tvarkius atskirus .excalidraw failus, gauni centrinę prietaisų skydelį, kur eskizai gyvena kolekcijose, kiekvienas pakeitimas fiksuojamas versijų istorijoje, o diagramomis galima dalintis per apribotas nuorodas. Jis apjungia visą „Excalidraw“ redaktorių su lengvuoju foniniu serveriu, todėl piešimas, išsaugojimas ir organizavimas vyksta viename privačiame egzemplioriuje.
Paleidus „ExcaliDash“ savo VPS serveryje, kiekviena diagrama, architektūros eskizas ir idėjų generavimo lenta lieka visiškai tavo infrastruktūroje. Nėra mokesčių už vartotoją ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie tavo duomenų, o pasirenkamos kelių vartotojų paskyros ir OIDC vienkartinis prisijungimas leidžia komandoms saugiai bendradarbiauti tavo paties kontrolėje.
Pagrindinės ExcaliDash savybės
Centralizuotas brėžinių valdymo skydas
Sutvarkyk visus savo Excalidraw eskizus į kolekcijas su miniatiūromis ir paieška, kad diagramas būtų lengva rasti, užuot joms išsibarsčius po atskirus failus.
Versijų istorija
Kiekvienas pakeitimas automatiškai fiksuojamas, todėl gali peržiūrėti ankstesnes būsenas ir atkurti ankstesnes bet kokio piešinio versijas, kai padarai klaidų.
Apribotas nuorodų bendrinimas
Dalinkis individualiais piešiniais naudodamas prieigos kontrolės nuorodas, suteikdamas bendradarbiams ar suinteresuotiesiems asmenims peržiūros ar redagavimo prieigą, neatskleisdamas visos tavo darbo srities.
Tikralaikis bendradarbiavimas
Keli žmonės gali kartu dirbti toje pačioje drobėje per WebSockets, užtikrinant sklandžias gyvas minčių audras ir dizaino sesijas paskirstytoms komandoms.
Lankstus autentifikavimas
Galima naudoti vieno vartotojo režimu arba įgalinti kelių vartotojų paskyras su OIDC vienkartiniu prisijungimu, tinkančias tiek asmeniniam naudojimui, tiek didesnėms komandoms.
Kodėl verta naudoti ExcaliDash Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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