Iki 69 % nuolaida Decidim

Įdiek Decidim vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo dalyvaujamosios demokratijos platforma, skirta piliečių konsultacijoms, dalyvaujamajam biudžeto sudarymui ir kolektyviniam sprendimų priėmimui.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Decidim vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Decidim

„Decidim“ yra dalyvaujamosios demokratijos sistema, iš pradžių sukurta Barselonos miestui, o dabar naudojama nacionalinių vyriausybių, regioninių tarybų, universitetų ir pilietinių organizacijų daugiau nei trisdešimtyje šalių, siekiant internetu vykdyti referendumus, dalyvaujamuosius biudžetus, piliečių asamblėjas ir politikos bendro kūrimo procesus.

Savo „Decidim“ talpinimas nuosavame VPS serveryje užtikrina, kad piliečių duomenys, balsavimo įrašai ir diskusijų istorija liktų visiškai tavo suverenumo žinioje – niekada ne trečiosios šalies SaaS paslaugoje – ir suteikia tau visą „Ruby on Rails“ kodų bazę pagal AGPL-3.0 licenciją, kad galėtum ją plėsti, audituoti ir susieti su kitais „Decidim“ egzemplioriais.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Decidim savybės

Dalyvaujamasis biudžetas

Vykdykite daugiapakopes biudžeto konsultacijas, kuriose piliečiai siūlo, palaiko ir balsuoja dėl viešųjų lėšų paskirstymo, su integruotomis balsavimo taisyklėmis ir rezultatų paskelbimu.

Piliečių asamblėjos

Organizuokite diskusinius procesus su pasiūlymais, debatais, susitikimais ir atskaitomybės stebėjimu, kad kiekvienas piliečių indėlis būtų atsekamas nuo idėjos iki rezultato.

Daugiaklientė iš prigimties

Talpinkite kelias nepriklausomas dalyvavimo erdves – miestus, departamentus ar organizacijas – viename Decidim egzemplioriuje su izoliuotu turiniu ir administratoriais.

Audituojami sprendimai

Kiekvienas pasiūlymas, balsavimas ir pataisa yra įrašomi į skaidrią laiko juostą, kurią piliečiai, žurnalistai ir priežiūros institucijos gali patikrinti bet kuriuo metu.

Atvirų standartų integracija

SAML ir OAuth vieningasis prisijungimas, REST ir GraphQL API sąsajos bei ActivityPub palaikymas leidžia „Decidim“ integruotis į esamas pilietines tapatybės sistemas ir platesnį fediversą.

Lokalizuota į daugiau nei 60 kalbų

Pristatoma išversta, skirta naudoti vyriausybėms ir vietos bendruomenių organizacijoms visame pasaulyje, su integruotais įrankiais turiniui versti kiekvienoje dalyvavimo erdvėje.

Kodėl verta naudoti Decidim Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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Apollo

Apollo

Realaus laiko bendradarbiavimo genomo anotavimo redaktorius paskirstytoms tyrimų komandoms

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ArchivesSpace

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Atvirojo kodo archyvų informacijos valdymas rankraščiams ir skaitmeniniams objektams

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ClassQuiz

ClassQuiz

Atvirojo kodo „Kahoot“ alternatyva, skirta realaus laiko daugelio žaidėjų klasės viktorinoms

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