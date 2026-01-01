Įdiek Decidim vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dalyvaujamosios demokratijos platforma, skirta piliečių konsultacijoms, dalyvaujamajam biudžeto sudarymui ir kolektyviniam sprendimų priėmimui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Decidim
„Decidim“ yra dalyvaujamosios demokratijos sistema, iš pradžių sukurta Barselonos miestui, o dabar naudojama nacionalinių vyriausybių, regioninių tarybų, universitetų ir pilietinių organizacijų daugiau nei trisdešimtyje šalių, siekiant internetu vykdyti referendumus, dalyvaujamuosius biudžetus, piliečių asamblėjas ir politikos bendro kūrimo procesus.
Savo „Decidim“ talpinimas nuosavame VPS serveryje užtikrina, kad piliečių duomenys, balsavimo įrašai ir diskusijų istorija liktų visiškai tavo suverenumo žinioje – niekada ne trečiosios šalies SaaS paslaugoje – ir suteikia tau visą „Ruby on Rails“ kodų bazę pagal AGPL-3.0 licenciją, kad galėtum ją plėsti, audituoti ir susieti su kitais „Decidim“ egzemplioriais.
Pagrindinės Decidim savybės
Dalyvaujamasis biudžetas
Vykdykite daugiapakopes biudžeto konsultacijas, kuriose piliečiai siūlo, palaiko ir balsuoja dėl viešųjų lėšų paskirstymo, su integruotomis balsavimo taisyklėmis ir rezultatų paskelbimu.
Piliečių asamblėjos
Organizuokite diskusinius procesus su pasiūlymais, debatais, susitikimais ir atskaitomybės stebėjimu, kad kiekvienas piliečių indėlis būtų atsekamas nuo idėjos iki rezultato.
Daugiaklientė iš prigimties
Talpinkite kelias nepriklausomas dalyvavimo erdves – miestus, departamentus ar organizacijas – viename Decidim egzemplioriuje su izoliuotu turiniu ir administratoriais.
Audituojami sprendimai
Kiekvienas pasiūlymas, balsavimas ir pataisa yra įrašomi į skaidrią laiko juostą, kurią piliečiai, žurnalistai ir priežiūros institucijos gali patikrinti bet kuriuo metu.
Atvirų standartų integracija
SAML ir OAuth vieningasis prisijungimas, REST ir GraphQL API sąsajos bei ActivityPub palaikymas leidžia „Decidim“ integruotis į esamas pilietines tapatybės sistemas ir platesnį fediversą.
Lokalizuota į daugiau nei 60 kalbų
Pristatoma išversta, skirta naudoti vyriausybėms ir vietos bendruomenių organizacijoms visame pasaulyje, su integruotais įrankiais turiniui versti kiekvienoje dalyvavimo erdvėje.
Kodėl verta naudoti Decidim Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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