Įdiekite „Bitwarden“ vienu spustelėjimu.
Oficialus savarankiškai talpinamas „Bitwarden“ slaptažodžių tvarkyklės serveris, suporuotas su dedikuota „MariaDB“ duomenų bazės paslauga.
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Ką gali kurti su Bitwarden
Bitwarden yra oficialus slaptažodžių tvarkyklės serveris, sukurtas ir palaikomas Bitwarden Inc. Šis šablonas diegia Bitwarden lite, tiekėjo vieno konteinerio distribuciją, kartu su dedikuota MariaDB duomenų baze. Skirtingai nei bendruomenės Bitwarden API pakartotiniai įgyvendinimai, jis naudoja tą patį serverio kodą, kurį Bitwarden tiekia savo klientams, todėl saugyklos elgsena, kriptografija ir atnaujinimo dažnumas yra tiesiogiai iš tiekėjo.
Savo VPS serveryje talpinant savarankiškai, kiekvienas saugyklos elementas, priedas ir failas lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, o jūsų įrenginiai ir toliau naudoja oficialius Bitwarden naršyklės plėtinius, darbalaukio programas, mobiliąsias programas ir CLI. Traefik veikia kaip konteinerio sąsaja su automatiniais Let's Encrypt sertifikatais, atitinkančiais HTTPS reikalavimą, kurį taiko Bitwarden klientai. Bitwarden rekomenduoja lite versiją asmeniniam naudojimui ir namų laboratorijoms.
Pagrindinės Bitwarden savybės
Oficialus Bitwarden serveris
Naudoja Bitwarden Inc. kuriamą ir prižiūrimą serverio kodą, todėl saugumo pataisymai ir naujiniai gaunami tiesiogiai iš tiekėjo.
Oficialus kliento suderinamumas
Naršyklės plėtiniai, darbalaukio programos, mobiliosios programos ir „Bitwarden CLI“ jungiasi prie tavo serverio be jokių pakeitimų.
End-to-end šifruota saugykla
Elementai užšifruojami tavo įrenginiuose pagal nulinės žinios modelį, todėl serveris niekada nemato tavo pagrindinio slaptažodžio.
Organizacijos ir bendrinimas
Dalinkis prisijungimo duomenimis su šeimos nariais ar kolegomis, naudodamas organizacijas ir kolekcijas su individualia vartotojo prieigos kontrole.
Neprivalomos įmonių paslaugos
SSO, SCIM aprūpinimas ir įvykių registravimas yra įdiegti atvaizde ir gali būti įjungti, kai to reikalauja licencija.
Kodėl verta naudoti Bitwarden Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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