whatsapp automation hosting

WhatsApp 자동화 워크플로우를 위해 제작됨

서버 설정과 씨름할 필요 없이 Node.js 호스팅에서 WhatsApp 앱 또는 봇을 배포하세요. 코드를 푸시하고 개발부터 프로덕션까지의 간단한 경로를 확보하여 웹훅, 메시지 처리, API 통합이 바로 실행될 수 있도록 합니다. 귀하의 프로젝트는 안정성을 위해 구축된 관리형 인프라에서 유지되며, 사용량이 증가함에 따라 트래픽을 처리할 수 있는 여유를 가집니다. 이를 통해 관리해야 할 배포 작업이 줄어들고 WhatsApp 워크플로의 로직에 집중할 시간을 더 많이 확보할 수 있습니다.