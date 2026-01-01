whatsapp automation hosting

Whatsapp 자동화 호스팅
Hostinger와 함께 왓츠앱 앱 및 봇을 배포하세요
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
이해하기 쉬운 월 구독료, 숨겨진 비용 없음
WhatsApp용으로 구축한 앱과 자동화를 안정적인 인프라에 배포하고, 모든 상품에 포함된 30일 환불 보장 혜택으로 안심하고 출시하세요.
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
WhatsApp 자동화 워크플로우를 위해 제작됨
서버 설정과 씨름할 필요 없이 Node.js 호스팅에서 WhatsApp 앱 또는 봇을 배포하세요. 코드를 푸시하고 개발부터 프로덕션까지의 간단한 경로를 확보하여 웹훅, 메시지 처리, API 통합이 바로 실행될 수 있도록 합니다. 귀하의 프로젝트는 안정성을 위해 구축된 관리형 인프라에서 유지되며, 사용량이 증가함에 따라 트래픽을 처리할 수 있는 여유를 가집니다. 이를 통해 관리해야 할 배포 작업이 줄어들고 WhatsApp 워크플로의 로직에 집중할 시간을 더 많이 확보할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Whatsapp automation hosting FAQs
Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
WhatsApp 자동화 호스팅은 무엇이며 왜 필요한가요?
WhatsApp 자동화 호스팅은 프로덕션 환경에서 왓츠앱 워크플로우, 봇 또는 웹훅 핸들러를 실행하는 앱을 위한 Node.js 호스팅입니다. 이는 자동화가 메시지 및 이벤트를 지속적으로 처리하기 위해 안정적인 프로세스, 공개 엔드포인트 및 예측 가능한 가동 시간을 필요로 하기 때문에 중요합니다.
WhatsApp 자동화 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 OS, Node.js 버전, 프로세스 관리자, 방화벽 및 업데이트를 직접 관리해야 합니다. 하지만 저희 Node.js 호스팅을 사용하면 해당 인프라가 관리되므로 서버를 관리하는 대신 WhatsApp 자동화 앱을 배포할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 왓츠앱 자동화 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고, 비공개 저장소에 접근 권한을 부여한 다음, 원하는 브랜치에서 배포하세요. 업데이트는 공개 저장소와 동일하게 작동합니다.
WhatsApp 자동화 호스팅에 트래픽 제한 또는 초과 요금이 있나요?
네, 상품에는 CPU, 메모리, 스토리지에 대한 고정된 리소스 제한이 포함되며, 앱이 이러한 제한을 초과하여 성장하는 경우 업그레이드해야 합니다. 저희는 일반적인 트래픽 급증에 대해 숨겨진 초과 요금을 부과하지 않지만, 지속적으로 높은 사용량은 더 큰 상품을 필요로 할 수 있습니다.
WhatsApp 자동화 앱을 다른 호스트에서 또는 로컬 개발 환경에서 마이그레이션하려면 어떻게 해야 하나요?
앱을 GitHub 리포지토리에 푸시하고, 호스팅어에 연결한 다음, 원하는 브랜치를 배포하세요. 다른 곳에서 이미 실행 중인 경우, 환경 변수와 웹훅 URL을 이동한 다음, WhatsApp을 새 엔드포인트로 지정하세요.