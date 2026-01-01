Svelte 호스팅

Svelte의 배송 방식에 맞춰 제작되었습니다.

Hostinger의 Node.js 호스팅을 통해 Svelte 앱을 간편하게 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 프로젝트에 필요한 런타임이 자동으로 제공되어 페이지 로딩 속도가 빨라지고 빌드 과정에서 수동 설정이 최소화됩니다. 관리형 인프라에서 실행되는 앱은 지속적인 튜닝 없이도 트래픽을 원활하게 처리합니다. 즉, 배포 관련 작업을 줄이고 사용자가 실제로 활용할 수 있는 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.