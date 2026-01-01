Svelte 호스팅
Svelte 앱을 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 배포하세요.
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최저가₩3,999/월
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심플하고 세련된 호스팅, 투명한 월별 요금
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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Svelte의 배송 방식에 맞춰 제작되었습니다.
Hostinger의 Node.js 호스팅을 통해 Svelte 앱을 간편하게 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 프로젝트에 필요한 런타임이 자동으로 제공되어 페이지 로딩 속도가 빨라지고 빌드 과정에서 수동 설정이 최소화됩니다. 관리형 인프라에서 실행되는 앱은 지속적인 튜닝 없이도 트래픽을 원활하게 처리합니다. 즉, 배포 관련 작업을 줄이고 사용자가 실제로 활용할 수 있는 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Svelte 호스팅 FAQ
Svelte 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Svelte 호스팅이란 무엇인가요?
Svelte 호스팅은 Svelte로 개발된 앱을 실제 서버에 배포하기 위한 Node.js 호스팅 환경입니다. 앱이 프로덕션 환경에서 안정적으로 페이지를 제공하고 업데이트를 처리하려면 런타임, 빌드 프로세스 및 배포 워크플로가 필요하기 때문에 Svelte 호스팅은 매우 중요합니다.
Svelte 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
일반 VPS 호스팅에서는 운영체제, Node.js, 프로세스 관리자, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 작업은 Hostinger에서 처리해 주기 때문에 Svelte 앱 개발과 배포 프로세스에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Svelte 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포할 수 있습니다. 그 후에는 해당 브랜치에 푸시할 때마다 다른 Git 기반 배포와 마찬가지로 업데이트가 트리거됩니다.
Svelte 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
각 요금제에는 리소스 및 트래픽 제한이 있으며, 앱 규모가 제한을 초과할 경우 요금제를 업그레이드해야 할 수 있습니다. 일반적인 사용에 대해서는 예상치 못한 초과 요금이 부과되지 않지만, 지속적으로 높은 트래픽이 발생하는 경우에는 더 큰 요금제를 선택하는 것이 좋습니다.
Svelte 앱을 로컬 컴퓨터 또는 다른 호스트로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
앱을 Git 리포지토리에 푸시하고, Hostinger에 연결한 다음, 제어판에서 빌드 및 시작 명령을 설정하세요. 앱이 이미 로컬에서 실행 중인 경우, 마이그레이션은 일반적으로 환경 변수 및 배포 설정만 조정하면 됩니다.