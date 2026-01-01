속도에 최적화된 리믹스 호스팅

별도의 설정 없이 Remix 앱을 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 라우트, 로더, 액션이 풀스택 웹 앱 개발에 최적화된 서버 환경에서 실행됩니다. 프로젝트는 안정적인 운영과 확장성을 보장하는 관리형 인프라에서 관리되므로, 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 사용자에게 유용한 기능을 개발하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.