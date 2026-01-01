리믹스 호스팅
Hostinger에서 Remix 앱을 더 빠르게 배포하세요
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
간단한 월별 요금제, 숨겨진 수수료 없음
안정적인 프로덕션 환경 구축을 기반으로 하는 인프라에서 안심하고 Remix 앱을 호스팅하세요. 30일 환불 보장으로 부담 없이 사용해 보실 수 있습니다.
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Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
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48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
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속도에 최적화된 리믹스 호스팅
별도의 설정 없이 Remix 앱을 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 라우트, 로더, 액션이 풀스택 웹 앱 개발에 최적화된 서버 환경에서 실행됩니다. 프로젝트는 안정적인 운영과 확장성을 보장하는 관리형 인프라에서 관리되므로, 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 사용자에게 유용한 기능을 개발하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
리믹스 호스팅 FAQ
Remix 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
리믹스 호스팅이란 무엇이며, 왜 필요한가요?
리믹스 호스팅이란 리믹스 앱을 Node.js 환경에 배포하여 서버 코드를 실행하고 실제 트래픽을 처리하는 것을 의미합니다. 이는 리믹스가 정적 파일 호스팅뿐만 아니라 전체 요청 처리를 지원하는 런타임이 필요하기 때문에 중요합니다.
Remix 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영 체제, Node 버전, 프로세스 관리자, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 저희 Remix 호스팅을 이용하시면 런타임 및 서버 설정이 모두 처리되므로, 서버 관리에 신경 쓰지 않고 앱을 배포할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Remix 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하세요. 이후 푸시는 공개 저장소와 마찬가지로 새로운 빌드를 트리거할 수 있습니다.
Remix 앱의 트래픽이 요금제에 포함된 트래픽보다 많아지면 어떻게 되나요?
예상치 못한 초과 요금은 없습니다. 앱이 요금제에 포함된 사용량 제한을 초과하게 되면, 더 높은 요금제로 업그레이드하거나 사용량을 조정하여 서비스가 할당된 리소스 내에서 계속 실행될 수 있도록 해야 합니다.
로컬 개발 환경이나 다른 호스팅 환경에서 Hostinger로 Remix 앱을 어떻게 옮길 수 있나요?
Remix 프로젝트를 GitHub에 푸시하고, Hostinger에서 저장소를 연결한 다음, 원하는 브랜치를 배포하세요. 다른 호스트에서 마이그레이션하는 경우, 앱 코드와 환경 변수를 유지한 후 테스트가 완료되면 새 배포 환경으로 트래픽을 유도하세요.