Gatsby 성능을 위해 제작되었습니다

별도의 설정 없이 Gatsby 사이트를 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 최신 JavaScript 프로젝트에 최적화된 런타임 환경에서 정적 페이지와 앱 로직이 제공됩니다. 프로젝트는 관리형 인프라에서 운영되므로 가동 시간과 확장성이 자동으로 관리됩니다. 즉, 배포 관리 부담이 줄어들고 사용자가 실제로 경험할 수 있는 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.