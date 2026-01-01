개츠비 호스팅
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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별도의 설정 없이 Gatsby 사이트를 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 최신 JavaScript 프로젝트에 최적화된 런타임 환경에서 정적 페이지와 앱 로직이 제공됩니다. 프로젝트는 관리형 인프라에서 운영되므로 가동 시간과 확장성이 자동으로 관리됩니다. 즉, 배포 관리 부담이 줄어들고 사용자가 실제로 경험할 수 있는 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
개츠비 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Gatsby 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Gatsby 호스팅이란 무엇이며, 운영 사이트에 왜 중요한가요?
Gatsby 호스팅이란 Gatsby 앱이나 사이트를 런타임 환경에 배포하는 것을 의미합니다. 이 런타임 환경은 생성된 프런트엔드를 제공하고 프로젝트에 필요한 Node.js 구성 요소를 지원합니다. 프로덕션 호스팅은 가동 시간, 확장성, 배포를 관리하므로 모든 것을 로컬 머신에서 실행할 필요가 없습니다.
Gatsby 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 서버, Node.js 버전, 프로세스 관리, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 반면 관리형 Gatsby 호스팅을 사용하면 플랫폼에서 런타임 및 배포 흐름을 처리해 주므로 서버 설정 대신 앱 개발에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Gatsby 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 사용하려는 브랜치에서 배포하면 됩니다. 이후 푸시를 통한 업데이트는 공개 저장소와 동일한 방식으로 배포할 수 있습니다.
Gatsby 호스팅에 트래픽 제한이나 추가 요금이 있나요?
각 요금제에는 리소스 및 트래픽 제한이 있으며, 프로젝트 규모가 제한을 초과할 경우 추가 요금을 지불하는 대신 요금제를 업그레이드해야 합니다. 대규모로 서비스를 시작하기 전에 요금제 세부 정보를 확인하여 현재 제한 사항을 숙지하십시오.
Gatsby 사이트를 로컬 개발 환경이나 다른 호스트로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
Git 저장소에서 Gatsby 프로젝트를 연결하거나 빌드 소스를 업로드한 다음 Hostinger에 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우 환경 변수와 도메인 설정을 업데이트한 다음 빌드 및 런타임이 현재 설정과 일치하는지 확인하세요.