Docusaurus 호스팅

확장 가능한 Docusaurus 문서에 맞게 설계되었습니다.

추가 설정 작업 없이 Node.js 호스팅에 Docusaurus 사이트를 배포하세요. 문서 앱을 푸시하기만 하면 Hostinger가 런타임을 처리하여 익숙하고 간편한 워크플로로 콘텐츠 사이트에 페이지를 바로 제공할 수 있도록 해줍니다. 또한, 프로젝트는 안정성을 위해 구축된 관리형 인프라에서 실행되므로 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 콘텐츠 업데이트에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 사이트가 성장하더라도 안정적으로 운영할 수 있는 문서 환경을 확보할 수 있습니다.