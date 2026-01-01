Docusaurus 호스팅
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
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확장 가능한 Docusaurus 문서에 맞게 설계되었습니다.
추가 설정 작업 없이 Node.js 호스팅에 Docusaurus 사이트를 배포하세요. 문서 앱을 푸시하기만 하면 Hostinger가 런타임을 처리하여 익숙하고 간편한 워크플로로 콘텐츠 사이트에 페이지를 바로 제공할 수 있도록 해줍니다. 또한, 프로젝트는 안정성을 위해 구축된 관리형 인프라에서 실행되므로 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 콘텐츠 업데이트에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 사이트가 성장하더라도 안정적으로 운영할 수 있는 문서 환경을 확보할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Docusaurus 호스팅 관련 FAQ
Docusaurus 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Docusaurus는 무엇을 호스팅하고 있나요?
도쿠사우루스 호스팅이란 도쿠사우루스로 구축된 사이트를 실제 Node.js 환경에 배포하여 사람들이 온라인에서 접근할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. 문서, 블로그 또는 프로젝트 사이트는 로컬 개발 환경뿐만 아니라 서버 런타임과 안정적인 배포 프로세스가 필요하기 때문에 호스팅은 중요합니다.
Docusaurus 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영 체제, Node.js 버전, 프로세스 시작, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Docusaurus용 Node.js 호스팅을 이용하면 런타임 및 배포 설정이 자동으로 관리되므로 서버 유지 관리에 신경 쓰지 않고 사이트 개발에 집중할 수 있습니다.
Docusaurus를 사용하여 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하세요. 그러면 해당 브랜치에 푸시할 때 공개 저장소와 동일한 방식으로 업데이트가 트리거됩니다.
Docusaurus 사이트에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
트래픽은 호스팅 플랜의 제한에 따라 달라지며, Docusaurus 사이트가 제한을 초과하면 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 초과 사용 요금은 모호한 표현으로 숨겨져 있지 않으므로, 사이트 개설 전에 플랜 제한을 확인하십시오.
Docusaurus 사이트를 로컬 개발 환경이나 다른 호스트에서 어떻게 옮길 수 있나요?
사이트를 Git 저장소에 넣고 Hostinger에 연결한 다음 프로덕션 빌드가 포함된 브랜치를 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 마이그레이션하는 경우 배포 후 도메인을 연결하고 빌드 설정이 기존 설정과 일치하는지 확인하세요.