.app 도메인으로 앱을 출시하세요
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.app 도메인 관련
.app 도메인을 선택하고 등록하는 데 도움이 되는 간략한 개요.
.app 도메인이란 무엇인가요?
.app은 앱, 개발자 및 기술 프로젝트를 위해 설계된 안전한 일반 최상위 도메인입니다. 기본적으로 HTTPS를 적용하므로 소프트웨어, 모바일 및 웹 앱 웹사이트에 적합합니다.
.app 도메인은 누구를 위한 것인가요?
.app 도메인은 앱 개발자, 소프트웨어 스타트업, SaaS 제품 및 모바일 게임 스튜디오에 이상적입니다. 이러한 플랫폼 전반에 걸쳐 다운로드, 업데이트 및 제품 페이지를 위한 안전하고 인지도가 높은 공간을 확보하고자 하는 경우에 적합합니다.
.app 도메인을 선택하는 이유는 무엇일까요?
.app 도메인은 소프트웨어 또는 모바일 중심임을 명확히 나타내어 사용자가 사이트를 쉽게 알아보고 신뢰할 수 있도록 도와줍니다. 또한 안전하고 기억하기 쉬운 URL을 제공하며 웹사이트, 이메일 주소, 마케팅 자료 전반에 걸쳐 일관된 브랜딩을 유지할 수 있도록 지원합니다.
.app에 대한 도메인 정보
TLD
.app
TLD 유형
gTLD
최소 등록 기간
1년
최대 등록 기간
1년
도메인 개인정보 보호
무료
등록자 잠금
IDN 도메인
DNSSEC
ICANN 수수료
₩274
Hostinger에서 도메인을 등록해야 하는 이유는 무엇일까요?
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팁
최고의 도메인 네임을 얻는 방법
1. 브랜드 이름을 포함하세요
브랜드 이름이나 키워드를 활용하여 검색 결과에서 인지도와 가시성을 높이세요.
2. 짧고 간결하게
세 단어 미만의 도메인 네임은 읽고 기억하기가 더 쉽습니다.
3. 미니멀하게
하이픈, 숫자, 속어, 철자가 어려운 단어는 피하세요.
4. 대상 고객을 염두에 두세요
대상 고객이 지역적인지, 아니면 전 세계적인지 여부에 따라 적합한 확장 프로그램을 선택하세요.
5. 선점하세요
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.app 도메인 FAQ
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs ₩15,479 for the first year. After that, the renewal fee is ₩30,969/년. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.