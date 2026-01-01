OpenClaw는 노트북이 닫혀 있어도 24시간 내내 작동하는 개인 AI 비서입니다. WhatsApp, Telegram, Slack, Discord 등 즐겨 사용하는 메시징 앱과 연결하여 일상적인 작업을 자동화하고, 여러 플랫폼에서 대화를 관리하고, 잠재 고객을 관리하고, 브라우저 자동화를 실행하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 마치 잠들지 않고 항상 도움을 줄 준비가 되어 있는 디지털 팀원과 같습니다.