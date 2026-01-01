온라인 출시: 저렴한 상품과 서비스
원클릭 오픈클로
30일 내 환불 보장
연중무휴 24시간 지원
언제든지 취소 가능
개인 및 기업 고객 모두
개발자 및 시스템 관리자용
리소스
개인 및 기업 고객 모두
개발자 및 시스템 관리자용
리소스
나만의 AI 에이전트. 개인 정보 보호, 상시 접속, 60초 내 실시간 상담 가능.
즉시 설치
OpenClaw는 설치가 매우 간편하여 누구나 AI 에이전트를 활용할 수 있습니다. 전문 용어나 복잡한 과정 없이, 빠르게 첫 번째 자동화를 구축할 수 있습니다.
유지보수 불필요
관리형 OpenClaw는 모든 보안, 업데이트 및 백업을 처리합니다. 사용자의 AI 에이전트는 수동 작업 없이 24시간 내내 안정적으로 작동합니다.
내장 도구
OpenClaw는 AI 모델, 웹 브라우징, 에이전트 기반 메일함 등 손쉽게 시작하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
Hostinger를 이용한 OpenClaw와 다른 대안들 비교
OpenClaw Hostinger FAQ
OpenClaw를 설치하는 데 기술적인 지식이 필요한가요?
전혀 그렇지 않습니다. 원클릭 OpenClaw는 서버를 전혀 다뤄본 적 없는 사람들을 위해 설계되었습니다. 원클릭 배포 기능을 통해 서버 환경 설정부터 AI 구성까지 모든 설치 과정을 간편하게 처리할 수 있습니다. 원하는 요금제를 선택하고 배포 버튼을 클릭하기만 하면 몇 분 안에 개인 AI 비서를 사용할 수 있습니다. 코딩도, 명령줄도, 복잡한 대시보드도 필요 없습니다.
AI 크레딧은 어떻게 작동하며, 외부 계정을 설정해야 하나요?
AI 크레딧은 사전 통합되어 바로 사용 가능합니다. 일반적인 OpenClaw 설정과 달리 OpenAI나 Anthropic 같은 AI 제공업체에 계정을 만들거나 API 키를 생성하거나 기술적인 구성을 처리할 필요가 없습니다. Hostinger 대시보드에서 크레딧을 구매하기만 하면 어시스턴트가 즉시 활성화됩니다. 크레딧이 더 필요할 때는 같은 대시보드에서 바로 충전할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
내 데이터는 비공개로 안전하게 보호되나요?
원클릭 OpenClaw와 VPS에서 OpenClaw를 실행하는 것의 차이점은 무엇인가요?
VPS를 사용하면 루트 액세스 권한과 서버에 대한 완벽한 제어 권한을 얻을 수 있지만, 설정, 업데이트 및 보안에 대한 책임도 직접 져야 합니다. 1-click OpenClaw는 이러한 복잡성을 모두 제거합니다. 저희가 인프라를 관리하고, 인스턴스를 최신 안정 버전으로 유지하며, 추가적인 보안 계층을 제공하므로 서버 관리에 신경 쓰지 않고 AI 어시스턴트 사용에만 집중할 수 있습니다. 완벽한 맞춤 설정이 필요한 개발자라면 VPS OpenClaw 플랜이 더 적합합니다.
OpenClaw로 실제로 무엇을 할 수 있나요?
OpenClaw는 노트북이 닫혀 있어도 24시간 내내 작동하는 개인 AI 비서입니다. WhatsApp, Telegram, Slack, Discord 등 즐겨 사용하는 메시징 앱과 연결하여 일상적인 작업을 자동화하고, 여러 플랫폼에서 대화를 관리하고, 잠재 고객을 관리하고, 브라우저 자동화를 실행하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 마치 잠들지 않고 항상 도움을 줄 준비가 되어 있는 디지털 팀원과 같습니다.