Hostinger 메일 vs GoDaddy 이메일

Hostinger 메일을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
훌륭한 이메일은 복잡하거나 비쌀 필요가 없습니다. Hostinger가 그 해답을 제시합니다.
실제로 의미 있는 가치
전문적인 이메일 수신함을 이용한다고 해서 큰 비용이 드는 것은 아닙니다. Hostinger 비즈니스 이메일은 브랜드 주소, 강력한 보안, 그리고 향후 확장을 위한 여유 공간을 제공하며, 예상치 못한 갱신 요금 인상도 없습니다.
몇 분 안에 바로 사용 가능합니다.
복잡한 기술 설정은 필요 없습니다. 도메인을 Hostinger에서 사용하든 안 하든, 몇 번의 클릭만으로 받은 편지함을 활성화하고 첫 번째 업무용 이메일을 바로 보낼 수 있습니다.
필수 사항 모두 포함
스팸 필터링, 이메일 인증, 모바일 접속, AI 기반 글쓰기 도구 등 모든 기능이 내장되어 있어 이메일 수신함이 아닌 비즈니스에 집중할 수 있습니다.
정면 비교
가격과 기능을 한눈에 비교해 보세요.
*비교 기준일: 2026년 6월 1일.
5백만 명이 넘는 웹사이트 소유자들이 Hostinger를 선택하는 이유를 알아보세요.
저희 말만 믿지 마세요. Hostinger 비즈니스 이메일 서비스를 이용해 본 사람들의 후기를 직접 확인해 보세요.
Simos
Hostinger를 1년 넘게 사용해왔는데 정말 만족스럽습니다. 전반적인 전문성은 물론이고, 특히 이메일 서비스는 정말 훌륭합니다. 안정적이고 설정도 간편하며, 업무용 커뮤니케이션에 완벽합니다.
Bob Stewart
Hostinger 서비스는 제가 이메일과 도메인에 필요한 기능을 적절한 가격에 제공합니다. 다른 호스팅 업체들은 최고라고 주장하지만, 복잡한 절차와 마케팅으로 사용자를 혼란스럽게 만들 뿐입니다.
AI 기반 비즈니스 이메일 플랜을 구매하세요
30일 내 환불 보장
언제든지 취소 가능
연중무휴 24시간 지원
48개월 상품
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
스팸, 바이러스, 피싱 방지
모든 앱이나 기기에서 이메일에 액세스하세요
감사 로그로 모든 사서함 활동을 추적하세요
종단 간 암호화로 데이터를 안전하게 보호하세요
이메일을 쉽게 마이그레이션하세요
부재 중 자동 회신 설정
다른 이메일 주소로 이메일 전달
잘못 입력된 주소로 전송된 이메일 포착
빠르고 깔끔하며 사용하기 쉬운 웹메일
스팸, 바이러스, 피싱 방지
모든 앱이나 기기에서 이메일에 액세스하세요
감사 로그로 모든 사서함 활동을 추적하세요
종단 간 암호화로 데이터를 안전하게 보호하세요
이메일을 쉽게 마이그레이션하세요
부재 중 자동 회신 설정
다른 이메일 주소로 이메일 전달
잘못 입력된 주소로 전송된 이메일 포착
빠르고 깔끔하며 사용하기 쉬운 웹메일