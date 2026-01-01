Hostinger 메일 vs GoDaddy 이메일

GoDaddy 이메일 호스팅 대안을 찾고 계신가요? Hostinger와 GoDaddy를 한눈에 비교하여 필요에 맞는 비즈니스 이메일 호스팅 서비스를 찾아보세요.
비교 보기

Hostinger 메일을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

훌륭한 이메일은 복잡하거나 비쌀 필요가 없습니다. Hostinger가 그 해답을 제시합니다.

실제로 의미 있는 가치

전문적인 이메일 수신함을 이용한다고 해서 큰 비용이 드는 것은 아닙니다. Hostinger 비즈니스 이메일은 브랜드 주소, 강력한 보안, 그리고 향후 확장을 위한 여유 공간을 제공하며, 예상치 못한 갱신 요금 인상도 없습니다.

몇 분 안에 바로 사용 가능합니다.

복잡한 기술 설정은 필요 없습니다. 도메인을 Hostinger에서 사용하든 안 하든, 몇 번의 클릭만으로 받은 편지함을 활성화하고 첫 번째 업무용 이메일을 바로 보낼 수 있습니다.

필수 사항 모두 포함

스팸 필터링, 이메일 인증, 모바일 접속, AI 기반 글쓰기 도구 등 모든 기능이 내장되어 있어 이메일 수신함이 아닌 비즈니스에 집중할 수 있습니다.

정면 비교

가격과 기능을 한눈에 비교해 보세요.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

우편함당 시작 가격*

Starts at ₩609/월
월 1.99달러

무료 도메인

Yes
No

사서함당 저장 용량

10GB-50GB
10GB-100GB

이메일 별칭

최대 30개
최대 300

전달 규칙

Yes
Yes

자동응답기

Yes
Yes

스팸 및 바이러스 방지

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

누가 당신의 이메일을 열어봤는지 확인해 보세요

모든 계획
제한된

이메일 상호작용

Yes
Yes

AI 기능

네, AI 비서, AI 글쓰기, 스마트 검색 및 요약 기능을 제공합니다.
네, AI 기반 이메일 작성 기능이 있습니다.

에이전트 이메일

Yes
No

고객 지원

연중무휴 24시간 실시간 채팅
24/7 전화 & 채팅

Trustpilot 리뷰 점수

4.5 / 5.0
4.5 / 5.0
Get started

*비교 기준일: 2026년 6월 1일.

5백만 명이 넘는 웹사이트 소유자들이 Hostinger를 선택하는 이유를 알아보세요.

저희 말만 믿지 마세요. Hostinger 비즈니스 이메일 서비스를 이용해 본 사람들의 후기를 직접 확인해 보세요.

Simos

Review provider

Hostinger를 1년 넘게 사용해왔는데 정말 만족스럽습니다. 전반적인 전문성은 물론이고, 특히 이메일 서비스는 정말 훌륭합니다. 안정적이고 설정도 간편하며, 업무용 커뮤니케이션에 완벽합니다.

Bob Stewart

Review provider

Hostinger 서비스는 제가 이메일과 도메인에 필요한 기능을 적절한 가격에 제공합니다. 다른 호스팅 업체들은 최고라고 주장하지만, 복잡한 절차와 마케팅으로 사용자를 혼란스럽게 만들 뿐입니다.

OASK Publishers

Review provider

저는 비즈니스 커뮤니케이션을 위해 Hostinger 이메일 서비스를 사용해 왔는데, 전반적으로 만족스럽고 안정적이었습니다. 설정 과정도 간단했고, 고급 기술 지식이 없더라도 사용자 지정 도메인 이메일을 쉽게 연결할 수 있었습니다.

AI 기반 비즈니스 이메일 플랜을 구매하세요

30일 내 환불 보장

언제든지 취소 가능

연중무휴 24시간 지원

48개월 상품
87% 할인
Starter
1인 기업가에게 적합
4,639
609/월
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메일함당 가격입니다. 48개월 약정입니다. ₩2,469/월에 48개월 약정으로 갱신됩니다.
1개의 메일함 포함
메일함당 5 GB 저장 용량
5개의 전달 규칙
5개의 이메일 별칭

이익:

Agentic Mail
최고 인기
75% 할인
Standard
최적: 확장할 준비가 된 중소기업
6,179
1,539/월
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메일함당 가격입니다. 48개월 약정입니다. ₩4,329/월에 48개월 약정으로 갱신됩니다.
1개의 메일함 포함
메일함당 20 GB 저장 용량
20개의 전달 규칙
10개의 이메일 별칭

이익:

AI 도구로 검색, 답장, 요약 및 작성 - 모두 무제한
누가 이메일을 열었는지 확인
AI 기반 스마트 이메일 답장
자동 회신
Agentic Mail
67% 할인
Premium
확장하는 팀에 적합.
9,279
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메일함당 가격입니다. 48개월 약정입니다. ₩6,179/월에 48개월 약정으로 갱신됩니다.
1개의 메일함 포함
메일함당 50 GB 저장 용량
50개의 전달 규칙
30개의 이메일 별칭

이익:

1년 무료 도메인
링크 클릭 및 파일 열람 추적
AI 도구로 검색, 답장, 요약 및 작성 - 모두 무제한
누가 이메일을 열었는지 확인
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

스팸, 바이러스, 피싱 방지
모든 앱이나 기기에서 이메일에 액세스하세요
감사 로그로 모든 사서함 활동을 추적하세요
종단 간 암호화로 데이터를 안전하게 보호하세요
이메일을 쉽게 마이그레이션하세요
부재 중 자동 회신 설정
다른 이메일 주소로 이메일 전달
잘못 입력된 주소로 전송된 이메일 포착
빠르고 깔끔하며 사용하기 쉬운 웹메일
스팸, 바이러스, 피싱 방지
모든 앱이나 기기에서 이메일에 액세스하세요
감사 로그로 모든 사서함 활동을 추적하세요
종단 간 암호화로 데이터를 안전하게 보호하세요
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부재 중 자동 회신 설정
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빠르고 깔끔하며 사용하기 쉬운 웹메일

모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

받은 편지함을 항상 휴대하세요

다른 이메일 제공업체에서 이전하시나요? Kodee는 AI 기반 메일함 도우미로, 이메일, 폴더, 연락처를 거의 즉시 가져올 수 있습니다.
메일함 마이그레이션
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Hostinger Mail과 다른 이메일 호스팅 제공업체 비교

Hostinger Mail vs Zoho Mail

Hostinger vs GoDaddy(호스팅)

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