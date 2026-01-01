कस्टम डोमेन के साथ लिंक इन बायो बनाएं
एक लिंक। एक कस्टम डोमेन। उपयोग के लिए तैयार।
आपका लिंक, आपका ब्रांड
आपका लिंक इन बायो आपके अपने डोमेन का उपयोग करता है – आप जहां भी इसे शेयर करेंगे, आपका ब्रांड आसानी से पहचाना जाएगा।
सब कुछ आपके लिए तैयार किया जाता है
हम आपके डोमेन और लिंक इन बायो को स्वचालित रूप से कनेक्ट करते हैं, ताकि आप सेटअप की चिंता किए बिना लिंक शेयर कर पाएं।
आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बनाया गया
एक सिंपल लिंक इन बायो से शुरुआत करें, फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने डोमेन को एक वेबसाइट, स्टोर या ईमेल में बदलें।
मिनटों में अपना लिंक इन बायो सेट-अप करें
1. अपना डोमेन चुनें
2. लिंक इन बायो को अपने डोमेन के साथ बंडल करें
3. अपने लिंक्स जोड़ें और शेयर करें
आपको Hostinger से डोमेन नाम क्यों खरीदना चाहिए?
विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार
Hostinger एक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है और 400 से अधिक डोमेन एक्सटेंशन्स प्रदान करता है।डोमेंस के बारे में अधिक जानकारी पाएं
गोपनीयता
24/7 सहायता
त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन
कुछ ही क्लिक्स में अपना डोमेन रजिस्टर करें, फिर सब कुछ एक ही जगह से प्रबंधित करें — नवीनीकरण, DNS सेटिंग्स और अपनी वेबसाइट या ईमेल के कनेक्शन।
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कस्टम डोमेन के साथ लिंक इन बायो के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
कस्टम डोमेन के साथ लिंक इन बायो क्या है?
यह एक सिंगल पेज है जो आपके सभी महत्वपूर्ण लिंक्स को एक जगह इकट्ठा करता है, और जिसे आपके खुद के डोमेन से ऐक्सेस किया जाता है। आप इसे अपने सोशल बायो में एक URL के रूप में उपयोग करते हैं, और जब भी आपके पास कुछ नया शेयर करने के लिए होता है, तो लिंक को बदले बिना आप इसे अपडेट करते हैं।
मुझे अपने लिंक इन बायो के लिए एक कस्टम डोमेन का उपयोग क्यों करना चाहिए?
अपने डोमेन का उपयोग करने का मतलब है कि आपकी ऑडियंस हमेशा एक ऐसे लिंक पर क्लिक करेगी जो आपका अपना है। आपका URL हमेशा वही रहेगा, भले ही आप टूल्स या प्लेटफॉर्म्स बदल दें – आपको हर जगह अपने बायो लिंक को अपडेट नहीं करना पड़ेगा।
इसे सेट-अप करने में कितना समय लगता है?
सेटअप में केवल कुछ मिनटों का समय लगता है। आप अपना डोमेन चुनते हैं, लिंक इन बायो टूल को सक्रिय करते हैं और तुरंत लिंक जोड़ना शुरू कर देते हैं। किसी मैनुअल कॉन्फिगरेशन या तकनीकी चरणों की आवश्यकता नहीं है।
क्या यह एक मुफ्त लिंक इन बायो टूल से अच्छा है?
इनके बीच मुख्य अंतर स्वामित्व और फ्लेक्सिबिलिटी का है। मुफ्त टूल्स आपके पेज को उनके डोमेन पर होस्ट करते हैं और आप किस हद तक कस्टमाइज़ या विस्तार कर सकते हैं इसकी भी सीमा निर्धारित करते हैं। अपने खुद के डोमेन के साथ, आप लंबे समय तक एक ही URL रख सकते हैं और जैसे-जैसे आपकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसमें विस्तार कर सकते हैं।
क्या मैं अपने लिंक इन बायो पेज के लुक को कस्टमाइज़ कर सकता/सकती हूं?
जी हां। आप अपने पेज की संरचना और लुक को एडजस्ट कर सकते हैं, विशेष लिंक्स को हाइलाइट कर सकते हैं और अपने कॉन्टेंट को व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि विज़िटर्स सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दे पाएं।